恒大再遭惠譽連降三級　下調至「CC」級　三大評級機構一文睇清

恒大（3333）近月遭三大評級機構先後下調信用評級，均憂慮未償付或違約風險。

最新惠譽下調恒大信用評級三級，評級由「CCC+」下調至「CC」，稱降級主要認為恒大有可能發生某種形式的違約風險。另外，惠譽亦對其高級無抵押評級由「CCC」調低至「C」。

該機構指出，由於恒大流動性緊張、合約銷售額下降、向供應商和承包商延遲付款，以及資產處置進展緩慢，均增加其信用風險。

惠譽今年7月底才將恒大評級遭惠譽由「B-」下調至「CCC+」，以反映恒大近期保持流動性的挑戰正增加，以及透過增加銷售以減債的壓力增加。

評級機構穆迪昨日將中國恒大評級從「Caa1」下調至「Ca」，展望為「負面」。（VCG）

穆迪下調評級至「Ca」

昨日，另一評級機構穆迪已公布將中國恒大及其子公司的長期企業家族評級，從「Caa1」下調至「Ca」，展望為「負面」。今次已是穆迪在年內第三度下降恒大的信用評級，可見市場對這家內房企業的質疑進一步升級。

穆迪同時亦將高級無擔保債務評級從「Caa2」下調至「C」，展望仍為負面。

穆迪副總裁兼高級分析師 Cedric Lai表示，鑑於恒大未來6至12個月大量債務到期，評級下調反映恒大的流動性及違約風險增加，以及一旦出現違約，恒大債權人的復甦前景疲弱。

標普在8月初已經將恒大評級由「B-」下調至「CCC」。（資料圖片／視覺中國）

標普給予「負面」評級展望

至於標普在8月初已經將恒大及子公司恒大地產、天基控股評級，由「B-」下調至「CCC」，並將恒大發行及由天基擔保其美元長期信用評級由「CCC+」降至「CCC-」，評級展望為「負面」。

機構指恒大的未償付風險正在上升，資產被凍結的情況增加，表明流動性緊張，認為恒大面臨挑戰是融資渠道問題，貸款方或會進一步收緊敞口；負面展望反映恒大日益緊張的流動性和未償付風險。雖然其資產處置計劃可能很大，但缺乏可見性或確定性。