共同富裕｜渣打﹕成未來政策制定方向　料十四五規劃改善4大領域

內地提出共同富裕倡議，務求透過三次分配，讓大眾可分享更多努力成果。渣打發表最新報告，指出共同富裕倡議將成為未來內地政策制定主要方向。但渣打指出內地政府在制定政策時，會以審慎態度避免過份依賴社會福利，又指出內地政府已明言不認同平等主義概念。

報告指出要認清共同富裕概念下的合適政策方案，可以降低內地不平等之餘，以推動內地經濟增長。經濟理論中內提出，不平等與增長可以朝同一方向前進。當出現不平等時，將促使個體更有意欲花更多時間學習﹑更努力工作，以及為求獲取財富以冒更大的險，對國家發展而言皆屬正面。

不過渣打亦指出不平等情況過於嚴重，反而會促使較貧窮一群減少對人力資源投資﹑機會過於集中在富裕一群，以及降低社會凝聚力，凡此種種將拖累經濟放緩。

該行認為能確保對平等友善的政策，可以推動經濟增長，指出要將焦點落入能推動向上流動﹑確保更多平等機會，及能夠解決底層收入不公平情況。

渣打在報告內亦提及，內地政府會在十四五規劃內改善以下數個領域，包括增加公共服務及改善其質素，視促進就業為經濟制定的最主要方向，以及讓工人能在初次分配中獲得更多，及透過稅收﹑社會保障﹑轉移及慈善活動，以收改善收入及財富再分配之效。最後一個領域為建立一個全面﹑公平及及可持續的社會保障系統。