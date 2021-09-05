共同富裕｜浙江書記、省長帶頭捐出一日工資　善款用於扶危濟困

今日（9月5日）是內地第六個「中華慈善日」，作為共同富裕示範區，浙江9月3日起在全省開展「慈善一日捐」活動，倡導機關、事業及社會團體單位自願捐出節約的一筆小開支、個人自願捐出一天的收入。其中浙江省委書記袁家軍、省長鄭柵潔、省政協主席葛慧君等官員當日帶頭捐款。



浙江書記、省長在「慈善一日捐」活動帶頭捐款。（浙江衛視）

浙江省委、省政府號召，在堅持自願的前提下，省直機關黨員領導幹部和幹部職工捐出一天工資收入，省屬企業捐出一筆善款，所募集善款全部用於扶危濟困，重點向山區26縣傾斜。

綜合《浙江在線》等內媒報道，部分省直機關幹部代表當日參加了捐款。所捐款項將由省慈善總會負責接收，並建立「慈善一日捐」活動專項基金，專款專用。

在省級層面之外，浙江多個地級市的領導層近日也參與了「慈善一日捐」活動。9月3日，湖州市市長、市政協主席、市委副書記等官員將準備好的善款投入「慈善一日捐」捐款箱。

9月2日，麗水市委書記、市長，市人大常委會主任等官員也參加了「慈善一日捐」活動，並在現場捐款。同日，嘉興市也舉行慈善活動，動員社會各界群眾參與捐贈。

據悉，浙江「慈善一日捐」的主題是「匯聚慈善力量，助力共同富裕」。中央財經委員會第十次會議提出，要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。

而《浙江高質量發展建設共同富裕示範區實施方案（2021—2025年）》中亦明確，要打造「善行浙江」，具體措施包括「鼓勵引導高收入群體和企業家向上向善、關愛社會，興辦社會公益實體，參與公益慈善事業，落實公益性捐贈稅收優惠政策，完善慈善褒獎制度」、「發揚『人人慈善』的現代慈善理念，打造以『慈善公益一日捐』為代表的全民性慈善活動」。

除浙江外，江蘇近日也在開展「慈善一日捐」活動，江蘇連雲港市、常州市先後舉辦捐款活動。據初步統計，常州市四套班子、法院、檢察院，市各部委辦局、公司、直屬單位等，共捐款約411萬元人民幣。