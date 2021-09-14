李嘉誠及周凱旋認購力世紀可換股債券

從事電動車行業的力世紀（0860），今早宣布向長和系創辦人及維港投資創辦人周凱旋等配發可換股債券。力世紀指出，於周一（13日）後與各認購方，分別訂立認購協議，李嘉誠及周凱旋等3名認購方，合共認購總額為8,580萬元可換股債券，換股價為0.55元，若3名認購方悉數行使可換股債券，公司須發行1.56億股新股，佔公司已發行股本1.95%，及經擴大後已發行股本1.92%。

公司指出，李嘉誠及周凱旋分別認購3,510萬元可換股債券，另一認購方為劉梓浩，認購1,560萬元可換股債券。

公司指出李嘉誠擁有6.63億股或8.31%股權，若行使可換股債券後，其持股將增至7.26億股或8.93%權益。周凱旋若行使可換股債券，持股數量增至5.9億股或7.25%。

公司指出，董事認為認購事項提供籌集額外資金的良機，以加強財務狀況及擴大資本基礎，從而促進未來發展；又指出發行可換股債券為籌集額外資金的適當方式。因不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響，若可換股債券轉換為股份，公司可加強其資本基礎，有利公司長遠發展。