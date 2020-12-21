專訪｜誠哥有份電動車概念股　引中東投資　力世紀︰料業務可扭虧

電動車題材炒風熾熱，除了龍頭Tesla（美︰TSLA）之外，三大中國電動車股蔚來（美：NIO）、小鵬（美：XPEV）及理想汽車（美：LI）的升幅也叫人吃驚，但一隻在本港上市的電動車概念股，年初至今只漲28%，跑輸上述所有電動車股！說的是長和系創辦人李嘉誠有份投資的力世紀（0860），該股近期因配股令市場重新注視，首席執行官宋建文接受《香港01》專訪時表示，是次配股引入兩名中東戰略投資者，有利增強股東背景和發展中東等海外市場，又指集團擁電動車發展經驗和領先技術，料很快可扭虧為盈。

2017年轉型涉電動車業務

大多數投資者對力世紀這間公司感到陌生，但背後投資者其實星光熠熠，包括李嘉誠和維港投資創辦人周凱旋持股共18.5%、澳門前特首何厚鏵家族持股24.6%，還有雅居樂（3383）持股9%、上海市政府持股6%等等。公司雄心壯志，目標是整合全球頂級的電動車技術，成為新一代出行技術的投資者平台。

力世紀在2017年轉型為電動車解決方案平台，相繼入股美國金屬3D打印汽車製造平台Divergent 3D、日本電動車製造商GLM、內地電動車充電解決方案公司依威能源等公司。今年，集團又完成收購歐洲跑車開發商Apollo，並把公司英文名稱更改為「Apollo Future Mobility Group Limited」，中文名稱則維持力世紀。

對於收購原因，首席執行官宋建文受訪時解釋，「全世界任何一間公司，最重要是有品牌」，他形容，Apollo品牌在2004年創立，懂車或行內人都會認識，更值錢是品牌過往累積了頂級富豪等全球客戶群。至於國內地方政府因都知悉力世紀品牌，故未有變更中文名稱。

力世紀首席執行官宋建文指，收購Apollo最重要是其品牌。（余俊亮攝）

配股引入中東投資者

今年電動車股迎來一場資本盛宴，紛紛配股集資，力世紀也不例外，12月初宣布配股籌4.9億元，約九成用於未來潛在收購或投資新能源汽車相關技術，配股價雖折讓了19%，但無阻股價隨後炒上，月內曾見0.81元，截至周一（12月21日）收報0.69元，仍高於0.46元的配售價，市值50億港元。

宋建文說，是次配股引入兩位中東戰略投資者，惟暫未能透露名字，加上李嘉誠、周凱旋等現有股東，股東實力更雄厚，「國內已經有好多公司和政府，希望我們去國內協助生產電動車，外國和中東地區都希望有自己的自動車品牌。有了中東投資者，去發展不同市場或產品，會有好大支持。」

他又稱，維港投資過往投資很多科技相關企業，如人造肉公司Impossible meat和視頻會議Zoom，較具前瞻性，「周小姐好睇重，希望睇到我們變成出行技術上的前瞻代表者」。

宋建文說，是次配股引入兩位中東戰略投資者，惟暫未能透露名字。（余俊亮攝）

逾2,300萬元超跑售罄 明年攻全電動跑車

集團目前業務主要分三大部分，分別是汽車製造、技術發展和工程服務。宋建文說，Apollo所製造限量10輛、定價300萬美元﹙約2,340萬港元﹚的極級超跑Apollo IE，已全部售罄，計及前期研發投資，料僅僅可盈利，而新款跑車Apollo EVO將在明年發布，預期全球生產100輛。此外，明年將展開「G2項目」，開始生產全電動跑車，定價在百萬元人民幣以上。

他進一步解釋，100萬至300萬美元﹙約780萬至2,340萬港元﹚的價格範圍內定義為極級超跑，100萬美元以下為超跑，50萬美元以下則叫跑車，又預料未來不會出現電動化的極級超跑，因對富豪及收藏家而言，相對超跑引擎，電動車毫無收藏價值，料電動車未來主要屬大眾市場，100萬至200萬港元定價已是「極限」，故公司攻全電動跑車。

技術發展方面，宋建文透露，集團有份研發、用於電動車的800V系統碳化矽雙逆變器正在測試，計劃在2年內投入量產，屆時電動車將可用「快如入油」的時間充電；同時，亦正在研發智能道路基建，呼應目前的自動駕駛技術，主要應用於可控環境，如往返香港機場的高速公路、港珠澳大橋。

工程服務則包括設計、建模、模擬、工程、原型車開發及製造等整車解決方案，他指公司入股的Divergent 3D的金屬打印技術，可讓車廠在設計汽車時，建模時間和成本大大縮減。

集團有份研發、用於電動車的800V系統碳化矽雙逆變器。（公司提供）

有信心「很快扭虧」

截至3月底，力世紀中期虧損擴大至2億元，問到何時可扭虧，及實際盈利模式究竟為何，宋建文稱，恒大汽車（0708）和理想汽車等新能源車企「無一間賺緊錢」，但有信心可比這些公司更快盈利，且旗下三大業務都可賺錢，「﹙單是﹚100架Apollo EVO已帶來2億美元收益」。

市場對電動車的前景已望得相當遙遠，受惠納入標指，上周五Tesla股價跳漲6%，收報695美元，再創歷史新高，市值超6,500億美元，超越9大車企總和，但佔全球銷量只不到1%。宋建文認為，電動車是避不開的大趨勢，形容是汽車業下一代工業革命，他稱，集團擁有電動車發展經驗和領先技術，料很快可以扭虧為盈。

他又稱集團絕對能比較國內的電動車公司，甚至已在技術上領先，「短時間內啲人會明呢個道理，將我哋一齊比較，到時對我哋股價絕對有利」。