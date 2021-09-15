債券通｜滙豐︰全速準備「南向通」開通　渣打︰料投資類別逐擴大

中國人民銀行公布，債券「南向通」將於9月24日上線，年度總額度為5,000億元等值人民幣，每日額度則為200億元等值人民幣。

銀行公會︰擴大港債市深度和廣度

香港銀行公會主席林慧虹表示，「債券通」對於內地債券市場開放和發展，已擔當重要角色。內地債券市場作為全球第二大債市，自「債券通 – 北向通」於2017年成功推出後，獲得國際投資者踴躍參與。「債券通 – 南向通」是內地投者資進行資產配置多元化的重要平台，而香港一直積極推動內地與國際資本市場的互聯互通。在內地資本市場開放的進程中，銀行業界會繼續與相關持分者合作，在拓展新產品和技術創新方面，擴大香港債券市場的深度和廣度。

滙豐︰正全速準備「南向通」服務開通

滙豐資本市場業務大中華區業務主管陳紹宗表示，該行歡迎債券通「南向通」的推出，為內地投資者開拓進入國際債券市場的嶄新渠道。這標誌著「債券通」的重要發展，以及内地資本賬戶開放的又一里程碑。

陳紹宗又指，「南向通」將有助推進香港的一級和二級債劵市場發展。離岸債券對尋求多元化投資組合的内地投資者甚具吸引力，因此預料隨著市場不斷發展，會吸引更多世界各地的債券發行人於香港發債。「滙豐正全速準備『南向通』的服務開通。與『北向通』一樣，我們將充分利用滙豐的專業知識和全面方案，助客戶把握新市場機遇。」

渣打︰料可投資的債券類別和額度逐漸擴大

渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，很高興債券通「南向通」即將於本月24日啟動。這再次顯示中國政府對開放金融市場的決心，並且進一步加強香港作為內地和海外市場的超級聯繫人之重要角色。

隨著進入和流出中國市場的雙向資本流繼續增加，渣打預計債券通「南向通」可投資的債券類別和額度日後將逐漸擴大。洪丕正補充，渣打作為一間在中國經營超過160年的國際銀行，渣打在中國開放市場和人民幣國際化方面一直具有市場領導地位，在債券通「北向通」更是名列前茅的銀行，於債券交易和託管服務方面的市佔率均見領先。「我們在內地和香港的團隊已為債券通「南向通」的開通做好準備，致力為客戶提供最優質的金融產品和服務。」

中銀香港︰債券庫存能滿足市場多元需求

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，債券通「南向通」標誌著內地和香港債券市場實現互聯互通，便利內地機構投資者透過香港市場配置全球債券資產，進一步擴大內地和香港金融市場雙向開放。此外，債券通「南向通」是國家支持香港發展的重要體現，將推動香港債券市場的發展，同時有利於加深國內國際經濟互動，促進人民幣跨境使用，形成金融市場『雙循環』相互促進的新發展格局,進一步推動人民幣國際化進程。

他補充，中銀香港作為中國銀行集團境外旗艦機構，依託集團以商業銀行為主體、全球化綜合化為兩翼的「一體兩翼」策略發展格局，通過境內外聯動協同，持續支持金融市場互聯互通的發展。「中銀香港為債券通『南向通』開通已準備就緒，債券庫存能充分滿足投資者在品種、期限、幣種等方面的多元化需求。待交易正式開通時將實現產品、服務全覆蓋，為投資者提供豐富、安全、可靠的投資選擇。」