港交所：SPAC只准機構投資者參與屬審慎　合併完成後散戶可投資

聯交所公布，今日（17日）起就「特殊目的收購公司」（SPAC）上市機制徵詢市場意見，為期45日，至10月31日為止。值得留意的是，SPAC僅限專業投資者認購和買賣，即機構專業投資者，及投資組合不少於800萬港元的個人投資者（非機構專業投資者），意味一般散戶未能在參與。

詳細報道：聯交所就SPAC上市機制徵詢市場 僅限專業投資者認購及買賣

港交所（0388）表示，推出SPAC上市機制目的，是希望引入另外一種上市選擇，SPAC可縮短上市時間，若果散戶可以參與的話，或會令時間變得更長。

上市主管陳翊庭於記者會上指，早前就機制在全球進行諮詢時，海外發起人大多認為，SPAC主要面向機構投資者，期間散戶不會參與，加上SPAC有投資風險，認為初步只供專業投資者參與是審慎做法。

她表示，初步市場對SPAC機制反應不錯，相信可吸引一些散戶未必有熟知其業務模式、估值的企業上市。港交所重申， 散戶只是在SPAC階段未能參與投資，併購（De-SPAC Transactions）完成後，散戶可於主板進行交易，因此認為，SPAC上市機制可助大市場，吸引更多優質企業上市。

陳翊庭（左）認為，SPAC與傳統IPO有互補作用，（網上記者會圖片）

SPAC與傳統IPO有互補

至於會否擔心，更多企業會選擇SPAC而非傳統IPO。陳翊庭指，SPAC是提供IPO以外的上市方式，以外國例子去看，傳統IPO沒有因為SPAC而大幅減少，料兩者之間有互補。

至於諮詢文件建議，SPAC發起人至少有一名持有證監會第6號或9號牌，及持有至少10%發起人股份。陳翊庭認為，造法可吸引更多有經驗、有誠信的發起人。

市場關注SPAC會否與打擊「啤殼」等炒賣活動的目標背道而馳。陳翊庭指，未符合現時主板上市條件的企業或資產，不可以通過SPAC方式上市，認為與反向收購條例及打擊「啤殼」的目標脗合。