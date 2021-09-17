聯交所就SPAC上市機制徵詢市場　僅限專業投資者認購及買賣

聯交所公布，今日（17日）起就「特殊目的收購公司」（SPAC）上市機制徵詢市場意見，為期45日，至10月31日為止。

聯交所指，SPAC必須有至少一名SPAC發起人為證監會持牌公司3並持有至少10%發起人股份；首次公開發售籌集的資金須至少達10億元。投資者資格方面，SPAC僅限專業投資者認購和買賣，即機構專業投資者，及投資組合不少於800萬港元的個人投資者（非機構專業投資者）。

SPAC是一種空殼公司，上市籌集資金的目的是為了上市後一段預設期限內收購目標公司（SPAC併購目標）的業務。（港交所圖片）

諮詢文件的主要建議如下：

1）進行SPAC併購交易前的建議

投資者的資格：SPAC證券將僅限專業投資者認購和買賣。進行SPAC併購交易後買賣繼承公司2的股份將不受此限；

SPAC發起人：SPAC發起人須符合適合性及資格規定，而SPAC必須有至少一名SPAC發起人為證監會持牌公司3並持有至少10%發起人股份4；

攤薄上限：發起人股份建議以首次公開發售日期的所有已發行股份總數的30%為限；另外亦建議行使權證所造成的攤薄比率同樣限於30%；及

集資規模：SPAC預期從首次公開發售籌集的資金須至少達10億元。

2）有關SPAC併購交易的建議

應用新上市規定：繼承公司須符合所有新上市規定，包括最低市值規定及財務資格測試；

獨立第三方投資：這項為強制性規定，獨立第三方投資須佔繼承公司預期市值的至少15%至25%，以驗證繼承公司的估值；

股東投票表決：SPAC併購交易須經SPAC股東於股東大會上批准作實，但不包括SPAC發起人及其他擁有重大權益的股東；及

股份贖回選項：在下列情況發生前，SPAC必須先給予股東贖回股份的選項：進行SPAC併購交易、SPAC發起人有變動、以及物色合適的SPAC併購目標的期限延長。

3）清盤及除牌

向股東退還資金：如果SPAC未能在24個月內公布SPAC併購交易，或未能在36個月內完成SPAC併購交易，SPAC必須清盤並將籌得的所有款項，和另加應計利息退還給股東。隨後聯交所會將SPAC除牌。

港交所於引入SPAC上市機制的建議中，增設保障措施，確保SPAC發起人具備豐富的經驗及良好的聲譽，並且以優質SPAC併購為目標。（資料圖片）

陳翊庭：提供另一IPO渠道

香港交易所上市主管陳翊庭表示，港交所一直致力提升上市機制，力求在適當的投資者保障、市場質素與市場吸引力之間取得良好的平衡，深信香港引入SPAC上市制度可為市場提供傳統首次公開招股以外的另一渠道，吸引更多來自大中華區、東南亞以至世界各地的公司來港上市。

她又指，港交所致力維持上市公司的質素及穩定的交投量，保障香港市場的聲譽。因此在今次引入SPAC上市機制的建議中增設保障措施，確保SPAC發起人具備豐富的經驗及良好的聲譽，並且以優質SPAC併購為目標。