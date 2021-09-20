「守規矩」消息震散地產股　5大共蒸發840億市值　四叔身家縮最多

市傳中央促本港地產商助解房屋短缺，並不再容忍「壟斷行為」。受消息拖累，本地地產股今日﹙20日﹚全線捱沽。

其中，五大發展商均受重創，恒地﹙0012﹚插13.2%，收報28.95元，跌幅最大；新世界﹙0017﹚插12.3%，收報30.4元；新地﹙0016﹚插10.3%，收報94.5元；長實﹙1113﹚插9.3%，收報41.85元；信置﹙0083﹚插5.6%，收報10.1元。

五大地產股市值單日合共蒸發約837億元，其中新地市值蒸發316億元、恒地蒸發213億元、長實蒸發157億元、新世界蒸發107億元、信置蒸發44億元。

外媒報道指，中央政府告知本港地產大亨「遊戲規則已經改變」。﹙資料圖片﹚

觸發今次洗倉潮，源於《路透》報道指，中央政府已對香港勢力強大的地產大亨們提出了一個新任務：將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題。報道還引述一名內地官員稱，港地產大亨被告知「遊戲規則已經改變」，「壟斷行為」不再被容忍，又稱「除了守規矩，還要愛國」。

五大發展商 摩通︰恒地下行風險最大

雖然目前未知道中央會如何出招解決本港住房問題，但摩根士丹利發表報告指出，供應是今房屋變得可負擔的最重要因素，一旦政府有涉及土地供應的重大宣布，都會令地產股降級，在最壞情境，例如供應目標由每年3.5萬個大升至10萬個，便會令樓市大瀉兩成。但該行補充，在基礎情景下，料樓價今年升9%，明年再升5%。

摩通報告則指出，該行關注本地發展商將如何回應緩解房屋問題的不確定性，假設兩個壓力測試情境下，即所有農地均免費捐贈予政府，以及所有開發商未來開發項目的現金流折現估值為零，估計長實和新世界發展當前股價水平的下行風險最小，而信置和新地的下行風險達20%，恒地下行風險最高，達37%。

市場關注政府如何解決住屋問題，例如引用條例收回農地。﹙資料圖片﹚

五大家族身家蒸發逾400億

隨着樓價「堅離地」，政府已多次明確表示，將多管齊下方式增加土地供應，包括填海、徵收新界棕地、借《收回土地條例》收回私人土地、推出土地共享先導計劃、舊區重建等等。

而據摩通統計，恒地擁有的農地最多，達到4,400萬方呎，為本港擁有最多新界農地之發展商。其次是新地，估計手上農地達3,100萬方呎。新世界料有1,646萬方呎，長實則有1,000萬方呎，而其餘主要發展商合共持有僅600萬方呎。

現時難言政策風險具體如何衝擊本地發展商，但經今日一跌，據港交所披露易的持股資料顯示，五大地產股大股東身家單日合共蒸發約432億元。其中，李兆基及家族成員手上恒基持股市值蒸發約155億元；鄺肖卿及家族成員手上新地持股市值蒸發約131億元； 李嘉誠及家族成員手上長實持股市值蒸發約72億元；鄭家純及家族成員手上新世界持股市值蒸發約48億元；黃志祥及家族成員手上信置持股市值蒸發約26億元。