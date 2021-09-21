「守規矩」血洗地產股同日大孖沙紛掃貨　郭老太斥6.9億增持新地

《路透》早前報道，中央政府要求本港地產大亨「守規矩」，以解決本港住房短缺。本港地產股昨日（20日）遭血洗，五大發展商均受重創，新鴻基地產 （0016） 市值更於日內蒸發316億元。



詳細報道：「守規矩」消息震散地產股 5大共蒸發840億市值 四叔身家縮最多

不過大股東郭氏家族卻於低位增持。據聯交所資料顯示，郭得勝遺孀鄺肖卿（人稱郭老太）昨日大手增持新地 ，以每股平均價94.7981元，買入724萬股，涉資約6.86億元，持股量由26.78%增至27.03%。以新地今日收市價96.1元計，該次增持行動賺逾942.58萬元。

同日集團主席郭炳聯，郭炳江兒子﹑執行董事郭基煇亦分別出手；郭炳聯斥約1.4億元，以每股平均價94.7981增持150萬股；郭基煇則以每股平均價95.0463元，增持23萬股新地，涉資近2,200萬元；三方合共斥逾8.5億元「掃貨」。

其實郭老太早在上周三（15日）開始，已逐步增持新地股份，上周三場內斥資4,801萬元增持45萬股，平均價為106.6891元；上周四（16日）斥9,223萬元增持87.5萬股，平均價為105.4094元；上周五（17日）則以每股平均價104.5768元，涉及53.8萬股；連同昨日行動，郭老太斥資8.825億元，增持910.3萬股。

長和創辦人李嘉誠亦連日增持，昨日「血洗日」亦沒例外，單是昨日已增持長實集團（1113）120萬股，平均價為42.2979元，涉資約1.23億元。另外，亦於15日、16日、17日，以平均價每股48.2668元、46.2484元、45.2910元，增持154.8萬股。

完成後，李嘉誠、李澤鉅及李嘉誠基金會持股量分別增至46.10%、46.17%及11.38%。

嘉里宣布回購最多10%股份

除了大股東增持外，有地產商亦趁低回購公司股份。其中嘉里建設（0683）宣布，董事會認為現時公司股份之交易價格水平並未充分反映相關價值。因此有意行使購回股份的一般授權項下的權力購回股份；根據購回授權，公司獲批准於期內，在聯交所購回最多1.45億股，相當於股東週年大會當日已發行股份總數的10%。而在發出公告後的今日，集團已回購50萬股。

至於希慎興業（0014）亦公佈，9月20日已回購90萬股，每股回購價介乎24.35元至24.80元，涉資2,206.68萬元；21日亦斥資1,234萬元回購50萬股，價格介乎24.2元至24.95元。