恒大汽車﹕若未能引入戰略投資者及出售項目　影響支薪及生產

恒大汽車（0708）財政狀況惡化。公司發出公告，指出如中期業績報告披露，鑒於流動性問題，恒大‧養生谷及新能源汽車生空間配套中，造成有延遲支付供應商及工程款情況，導致部份相關項目停工。公司指出截至公司發出日，為部份項目爭取復工未獲重大進展。
公司指出仍然在接觸不同的潛在戰略投資者，為引入新投資者，目前仍然在盡職調查及磋商過程中。公司亦正積極與潛在投資者商討出售部分養生谷項目和海外資產，以提升整體效率和補充營運資金。截至公告之日，本尚未與投資者簽訂任何有法律效力的協議，是否能實現上述潛在出售尚有不確定性。如有需要，將適時根據上市規則作出進一步公告。
假如上述的戰略投資引入及╱或潛在資產的出售在短期內未達到任何進展，將導致公司缺乏進一步資金投入，預計會影響日常運作，令員工工資的支付情況及╱或其他開支支付情況繼續惡化，同時影響新能源汽車研發進展，對新能源汽車量產存在重大負面影響。
公司又指出，面對嚴重資金短缺問題。鑒於流動性壓力，出現部份日常開支暫停支付及相關供應商暫停供應情況。考慮到改善流動性的困難﹑挑戰及不確定性，無法保證履行有關合同下的財務義務。
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