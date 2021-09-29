美國或三周內突破債務上限　耶倫再度致信國會要求提高限額

美國財政部長耶倫（Janet L. Yellen）當地時間周二（9月28日）對美國國會表示，美國在10月18日將有可能突破債務上限。她在給眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的一封最新的信中寫道：「不確定我們是否能在那個日期之後繼續履行國家的承諾。」



《智通財經網》報道，在耶倫的信發出不到24小時前，參議院共和黨人阻止了一項法案，該法案將暫停債務上限，防止政府在本周五（10月1日）關門。參議院共和黨人表示，他們將支持一項防止政府關門的獨立法案，但反對民主黨人暫停債務上限的努力。

如果國會不提高限額，財政部將沒有能力支付所有的賬單。耶倫在信中表示，10月18日之後，這種情況將變得更緊迫。她呼籲國會盡快採取行動。此前她已經就此呼籲了數周，但收效甚微。

耶倫在信中強調，即使勉強避免債務違約，也可能傷害納稅人。圍繞美國償債能力的不確定性可能令投資者對購買美國國債更加緊張，這將推高納稅人的借貸成本。

耶倫寫道：「從以往的債務上限僵局中我們知道，如果等到最後一刻才採取行動，可能會嚴重損害企業和消費者信心，提高納稅人的借貸成本，並對美國未來數年的信用評級產生負面影響。如果不能迅速採取行動，還可能導致金融市場的嚴重混亂，因為不確定性加劇可能加劇波動性，削弱投資者信心。」

經濟學家指出，如果突破債務上限，美國經濟將陷入經濟衰退。穆迪評級在一份報告中表示，違約可能會讓美國經濟損失約600萬個就業崗位，損失多達15萬億美元的家庭財富。

預計國會民主黨人將嘗試在沒有共和黨投票的情況下通過上述法案。預算專家表示，通過提高債務上限的程序可能需要民主黨議員長達兩周的時間，而此時他們也正在努力推進拜登（Joe Biden）龐大的經濟議程。這應該給他們足夠的時間提高債務上限，但幾乎沒有容錯的空間。

雖然耶倫在信中強調了10月18日這一天將是潛在的違約日，但她強調，聯邦政府現金流的波動使得精確預測變得困難，疫情也加劇了這一波動。

耶倫寫道：「關於我們剩餘的非常規措施和現金可能持續多久的估計，可能隨時會發生變化，無法準確預測。這種不確定性凸顯出，不能坐等提高或暫停債務上限的關重要性。」