華置私有化　甘比3子女成大贏家　可合擁逾百億資產企業｜溫多娜

華人置業（0127）宣布私有化，每股作價4元，雖然較停牌前溢價逾八成，但較公司今年6月底資產淨值約每股12.99元折讓約 69.2%，而大贏家可謂甘比3子女。

其實早在去年，大股東劉鑾雄（大劉）已經將華置股權分配得「清清楚楚」。去年6月11日，據香港交易所（0388）權益披露資料顯示，華置主席兼非執行董事劉鳴煒，將其持有的4.76億股或24.97%華置股權，轉予劉秀樺﹑劉仲學及劉秀兒等三名弟妹，三人持股比例增至74.99%。

劉鳴煒為華置前主席劉鑾雄長子，劉秀樺﹑劉仲學及劉秀兒三人，均為華置執行董事陳凱韻（甘比）與劉鑾雄的子女，意味一旦私有化成功，三人長大後將合擁逾百億資產的私人企業掌舵人。以華置資產淨值約每股12.99元計，公司資產總值達到247億元，即使扣除出售恒大﹙3333﹚股份可能造成的百億元虧損，公司仍坐擁不少本地及海外磚頭，市值逾100億元！

詳情報道：華置主席劉鳴煒持股 轉予甘比三名子女

當然「大劉」一向豪爽，過往屢贈物業予太太甘比。翻查資料，甘比手頭上現持有多項貴重物業，當中以尖沙咀購物商場The ONE最為值錢，面積逾40萬平方呎。商場原由華置擁有，在2015年以50.2億元售予「大劉」劉鑾雄名下，及至2017年「大劉」把整個商場贈送予妻子甘比。

甘比同時持有多項豪宅物業，包括以二人之大女兒名字命名的東半山肇輝臺12號、現稱秀樺閣（Josephine Court）。該項目由華置早年購入，在2016年以10.5億元轉售予甘比，2018年完成重建，提供24伙豪宅單位，面積1,103至1,653平方呎，全數單位只租不賣，叫租最貴一伙每月10萬元。

同時據報，甘比亦持有山頂的歌賦山道獨立屋、渣甸山高士美道5號、南區深水灣道3號等豪宅，以及尖沙咀新港中心地庫、灣仔York Place舖位等，加上債券、珠寶以及名畫古董等收藏，一家持有的資產總值實在難以估計。

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