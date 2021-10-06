華置私有化｜兩大家族不和　造就大劉狙擊手本色　吞下老牌企業

老牌華資地產企業華人置業﹙0127﹚，今日（6日）正式宣布私有化，每股作價4元，若私有化獲通過，華置便會除牌，結束其上市生涯。回顧華人置業的歷史，前主席兼大股東劉鑾雄（大劉），其實並非集團創辦人。翻查資料，集團早於1922年創立，本由馮平山和李冠春兩大家族控制。惟時至20世紀80年代中期，兩大家族交惡，更爆發資產爭奪戰，令大劉有機可乘，以「狙擊手」姿態成功取得華置控制權，轟動一時。



華置於1922年創立，由馮平山和李冠春兩大家族控制。（資料圖片）

1986年華人置業的主席是馮氏家族的馮秉芬，華置旗下中華娛樂的主席，則是李氏家族的李福樹。翻查資料，當時馮、李兩家不和，李氏家族亦不算團結。首先是李氏家族中的李福兆將手上華人置業股票賣給著名的「公司醫生」韋理，韋理就與馮秉芬聯手，以合計持有接近35%股權的大股東身份，將李氏所有人踢出華置董事局。

但這操作之中有一大漏洞，就是韋理與馮秉芬手上的股權加起來，也未到當時的全面收購觸發點35%。李氏家族被踢出局之後尋求外援，聯同新鴻基證券的馮景禧家族次子馮永祥，以16億元提出全購華置，財團持股28.5%，並有2.8%股東支持，冀將華置奪回來。

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華置宣布私有化。（網貢圖片）

劉鑾雄高價出手「一統天下」

就在這時，「大劉」旗下愛美高突然出手，於市場掃貨，並以16.5元提出收購華人置業，後來又將收購價提高至18元。天價收購誘惑之大，令李氏家族全數出售股票，就連馮秉芬的弟弟也沽貨，劉鑾雄一下子得到42.8%股權。翻查華置官方網頁， 劉鑾雄通過愛美高收購華人置業已發行股份43%，以及持有中環娛樂 行之 上市公司中華娛樂置業的10.7% 股權。

馮秉芬在股權爭奪戰之中顯得「捉襟見肘」，無法抗衡之下唯有將股份賣給韋理，持股增至29.5%，由大亂鬥變成「二龍搶珠」的局面，想將「對付」劉鑾雄的「任務」踢予韋理。不過，劉鑾雄已經持股近半，有足夠優勢，韋理不想兩雄爭鬥，與於雙方合作共同管理華置，韋理出任董事局主席，而大股東劉鑾雄只做董事總經理。

但一山又豈能藏二虎，大劉以大股東的身份多次供股集資收購，包括看準韋理流動現金緊絀，藉收購大酒店（0045）為由供股。雙方大戰數回合，幾乎打成平手。

直至八七股災前夕，當年9月華置宣布以23.78億元向置地收購銅鑼灣皇室大廈、灣仔夏愨大廈及海軍大廈（後曾改稱愛美高大廈、美國萬通大廈，最終以125億元售予中國恒大，成為中國恒大中心），需要集資30億元。韋理難以負擔突如其來的大額開支，於是沽出手上持股並辭任董事局主席。

到1993年，為精簡架構，華置與其控股股東愛美高國際合併，愛美高成為華置之全資附屬 公司 。2014年大劉辭任執行董事、主席及行政總裁之職務，交捧予劉鳴煒及太太陳凱韻（甘比）。

投資恒大或損手逾百億

近年華置亦少有發展地產項目，較多投資內房股票及高息債券等，其中最為看好的正是中國恒大（3333）。惟內地當局收緊內房融資水平，令恒大陷入債券危機，股、債價被雙殺。集團早前更宣布，將悉數沽出持有的恒大股份。該等股份乃於2017年及2018年購入，總成本約為135.96億元，平均每股15.8港元，一旦沽清累計帳面損失或逾百億元。

有危就有機，受累恒大危機，華置股價已跌至近3元水平，眼見股價低迷，劉鑾雄便出手，宣布私有化公司，每股作價4元，雖然較停牌前溢價逾八成，但較公司今年6月底資產淨值每股約12.99元仍折讓 69.2%。