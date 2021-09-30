新創建全年應佔經營溢利52.3億元增五成　未來不排除回購

新創建（0659）今日（30日）公布截至今年6月底止全年業績，核心業務應佔溢利為42.24億元，按年增34％，應佔經營溢利52.26億元，按年增49％；股東應佔溢利為11.47億元，按年增3.53倍。派末期息30仙。

公司指出，期內來自道路業務應佔經營溢利為18.08億元，按年增加99%，航空業務帶來4.96億元應佔經營溢利，按年增加18%，建築業務應佔經營溢利貢獻9.49億元，按年跌11%，保險業務應佔溢利貢獻為9.72億元，按年增加29%。

新創建又指出，期內年度保費等值增加27%，毛保費收入為102.59億元；新業務價值增加至4.85億元，新業務價值利潤率為25%。

新創建行政總裁馬紹祥對集團在大灣區發展持樂觀態度。

新創建行政總裁馬紹祥在業績發布會上表示，過往幾年集團一直打逆境波，但對現時內地及香港經濟復甦充滿信心。集團旗下富通保險申請內地牌照方面已進行預審，望今年年底或明年初能完成，以探求大灣區機遇。被問及有沒有分拆富通保險上市念頭，馬紹祥指，「分拆（富通保險）上市屬言之過早，現階段專注申請內地牌照為主」。

至於早前提及收購現代物流業務，則會以冷鏈及電商平台物流作目標。集團可動用資金總計約302億港元，包括現金及銀行結存108億港元，及備用已承諾銀行信貸額約194億港元，流動性充裕。但在經濟環境仍有一定變數之下，集團會維持漸進派息政策，以創造股東價值為目標，亦不排除回購。席間被問及集團有沒有投資恒大（3333），馬紹祥稱，「集團沒有持有任何恒大債券或其它相關投資產品」。