已交土地共享計劃方案　新世界鄭志剛︰支持政府增建房屋助基層

外媒早前引述發展商及港府顧問消息指，中央今年在非公開會議上，要求本港地產商將資源及影響力用於支持北京的利益，並幫助解決房屋短缺問題，並表明遊戲規則經已改變，北京不會再容忍壟斷行為。

新世界﹙0017﹚今日舉行20/21年度業績發布會，被問及事件時，集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛強調並無收到任何指示，地產建設商會早前亦已代表業界公開否認，但就補充，大企業有責任及條件，協助舒緩本港樓市問題。

鄭志剛續稱，新世界早於2017年便著手協助解決本港「上車」難的問題，例如推出「新世代首置計劃」，也是本港首家發展商捐地興建社會性房屋。至於集團最新宣布的非牟利房社企「新世界建好生活 （New World Build for Good）」，目的是結合商界及民間力量，解決香港房屋問題，以助基層及年輕人置業。鄭志剛明言，支持政府多管齊下加快起樓。

他續指，集團十分願意以公私營合作模式，解決本港住房問題，並透露在土地共享先導計劃上，己向政府提交了方案，正待初步審批。「好支持政府增建房屋，幫助基層上樓，作為發展商，我哋好願意積極參與公私營合作，加快起樓，令市民可以安居樂業。」

另外，鄭志剛指，過去一年本港社會回歸平和，失業情況改善，營商環境「好好」。近日內地當局加大調控樓市，鄭志剛表示不擔心，未來會繼續留意香港、大灣區其他城市，以至全中國的發展機會，積極投地。