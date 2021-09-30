新世界荔枝角道甲廈獲金融機構斥12億大手掃3層

新世界（0017）旗下長沙灣荔枝角道888號甲級商廈，仍處樓花階段，新近再錄大手成交，有金融機構近日斥資近12億元大手購入3層樓面自用，平均呎價約1.75萬元，創項目呎價新高。

剛易手的樓層位於項目高層，合共3層全層樓面，每層樓面面積介乎2.08萬至2.46萬平方呎，總樓面面積近6.8萬平方呎。

荔枝角道888號為一幢樓高28層的甲級商廈，去年底開售，首輪30個單位一小時內全數售罄。項目至今累售近七成樓面，套現逾54億元。買家方面，包括金融機構、高等院校、醫生或其他專業服務，亦有家族辦公室等專業投資者。

其中，較矚目為新創建（0659）在今年8月底公布，以13.67億元買入該廈18樓至21樓，合共4層全層樓面。涉及面積96,744平方呎，成交呎價約14,130元。此外，香港大學在5月份也斥資約2.9億元大手買入該廈5樓全層，全層面積24,044平方呎，呎價約1.2萬元。

新創建13.67億買新世界長沙灣四層樓花商廈

新世界近年致力發展長沙灣一帶的商業物業，早於2017年先後在區內投得3幅商業用地，總可建樓面面積約190萬平方呎。其中，荔枝角道888號預計2022年4月落成。