掏糞工變首富　許家印受鄧小平感召南下　打工已幫公司賺兩億！

中國恒大﹙3333﹚出售旗下恒大物業﹙6666﹚的交易告吹，兩股今日﹙21日﹚開市雙雙下挫，恒大危機如何收科再惹關注。



恒大由許家印創辦人，他無「父幹」，發跡史精彩——由農村窮小子、掏糞工，變成車間主任，受時任國家領導人鄧小平「感召」，南下闖一闖，終由「打工仔」變身世界「世界500強」企業老闆，更一度成為中國首富。「窮小子」捱出頭來，現時卻身陷「三線紅線」的危機當中，須賣產救亡。回望過去，許家印可說是活出了自己的傳奇故事。



2021年9月以來，恒大股價多次跌穿3.5元水平，數月來的掙扎的價位，正是2009年的IPO價格，也是樓起、樓塌的起點。身陷債務危機的恒大近日已多次傳出欠款、「以樓代債」，以及未能支付債息等問題。

恒大下場如何，目前仍未知曉，惟今次擬以逾200億出售50.1%的恒大物業（6666）股權失敗，今日（21日）開市時，股價更大瀉逾一成，低見2.55元，市值不足350億元，距離重回正軌似乎亦有一大段路要走。

賣產告吹！ 恒大︰可引發對恒大物業全面要約的交易並未進行

號稱「拼命三郎」 曾當掏糞工

不過這間總部位於深圳的企業，曾經有其輝煌的時光！除了是中國規模最大的內房商之一，近年更涉足各行各業，如新能源汽車、旅遊、體育、金融、健康養老等業務，以求轉型成為一間綜合企業。許家印「非含住金鎖匙」出世，據《許家印：苦難是我珍貴的財富》一書，他出身於河南省，號稱「拼命三郎」，說自己離開了勤奮就什麼也做不成，每週工作90多個小時，從不休假；在他的影響下，恒大高層每周平均工作80小時、中層60小時，連員工人也成了「拼命三郎」。

許家印被稱「拼命三郎」，大部分時間均勤奮工作。（資料圖片）

如此拼命工作，或許與他出身寒微有關，父母給他取了「工廠」的乳名，母親在他不到一歲時因病離世。年幼非常貧困，祖母賣酸醋、父親種柳樹賺取生活費，許家印亦會跟隨，自幼已於市集打滾，考上大學前，曾在農村幹了兩年農活，開拖拉機、下田鋤地，連掏糞亦包辦，令他成為生產隊副隊長以及「大隊治保員」，即農村內的保安。

窮書生考入大學 收父親梅花錶落淚

1977年中國的高考制度恢復後，許家印第一次考試失敗，第二年則花了五個月時間做準備，「回到高中的學校複習補課，住的是破房子，蓋是一床滿是補丁的被子。」最終考上武漢鋼鐵學院（現今的武漢科技大學），選擇了鋼鐵專業。畢業後被分配到河南省舞陽鋼鐵公司，由協助員做到車間主任。

據2014年《新浪財經》報道，他回憶當年考入武漢鋼鐵學院後，父親送他的梅花錶：「讀小學的時候，有天晚上，我跟父親說，如果考上了大學，能不能送一塊梅花錶。沒想到我父親竟然答應了。十年後，父親踐行了他當時的允諾。」當時一隻梅花錶價值100多元人民幣，無疑是一筆可觀的金額，許家印更激動落淚。

大學畢業後許家印被分配到鋼鐵公司工作，離職前擔任車間主任。（網上圖片，後排右二為許家印）

畢業前兩次生意均失敗

他大學畢業前做過兩次生意，一次是中學畢業後與堂兄，將石灰、煤炭、大米及稻草等各種緊缺的物品，由一個地方買來，再運到另一個地方，一買一賣中賺取差價，不過運送期間人倒車翻，將石灰撤落一地，借來的板車亦摔壞；另一次是大學期間，他與同學賣蘋果，由家鄉河車周口購入，運到武漢賣出，可惜因為計劃不周，蘋果出現腐爛，好蘋果只佔一少部分，蝕錢收場。惟這兩令次失敗，令他看到自己經商的不足。

畢業後許家印被分配到國營企業河南平頂山舞陽鋼鐵公司，由工人做到車間主任，有感發展停滯，遇上時任國家領導人鄧小平南下，到深圳特區視察及發表「南方談話」，他拿住兩萬元人民幣到深圳打工，最終於中達貿易公司找到一份工作，由管理數百人的車間主任，「打回原型」成為小小業務員。

許家印於1997年創立恒大。（恒大網頁）

賺逾兩億人工僅三千 許家印創恒大

不過他的工作能力好快得到賞識，先後建議公司從事鋼材貿易，以及房地產生意，為公司賺取逾2億元人民幣的利潤，惟每月工資僅3,000多元人民幣，令他決心創業，「假如中達給我的年薪是20萬或者10萬，我可能不會去想自己創業的事情了...人是有價值的，什麼樣的人、什麼樣的水平、什麼樣的貢獻，就一定要有什麼樣的待遇。不然從管理上來說是留不往人的！」據《許家印：苦難是我珍貴的財富》 一書，他向中達的老闆說了這翻話。不過這不代表二人交惡，許家印不時都會探望這位「伯樂」。

據官方網頁，恒大1997年第一個樓盤「金碧花園」於兩個小時內沽清，銷售額達8000萬元人民幣。（恒大網頁）

1996年「恒大」於廣州成立。據集團的官方網頁，當年憑「小面積、低價格、低成本」策略搶佔市場，1997年第一個樓盤「金碧花園」於兩個小時內沽清，銷售額達8,000萬元人民幣，是起步發展「極其寶貴的第一桶金」，更在2000多家廣州房企中脫穎而出，成為廣州地產10強；而據《財富》世界500強榜單顯示，恒大自2016年登榜後，排名一路上升到2021年的122位，表現優秀。

由「窮小子」到廣州地產10強，許家印看似順風順水，恒大亦一直發展，至2007年宣布有意在港上市，惟受金融海嘯等影響，恒大因資金問題計劃一度擱淺，「很多人等著恒大倒下以佐證自己的預見性；而我當時也被描述成失敗者以及可憐的『野心膨脹者』。」最終在新世界（0017）創辦人鄭裕彤、華人置業（0127）大股東劉鑾雄等人出手幫助下，於2009年成功上市。

八大產業 全面覆蓋衣食住行

恒大亦非只是內房企業，近年開始多元化發展，2015年公司在房地產基礎上，拓展文化旅遊及健康養生等多元產業；2018年更以「新恒大、新起點、新戰略、新藍圖」為戰略，通過低負債、低杠桿、低成本、高周轉的「三低一高」經營模式發展，更於2019年進軍新能源汽車產業，目標是到2025年實現年產銷超100萬輛、2035年超500萬輛。

2021年公司宣布完成由地產向「多元產業+數字科技」的轉型，旗下擁有恒大地產、恒大汽車、恒大物業、恒騰網絡、房車寶、恒大童世界、恒大健康、恒大冰泉等八大產業，全面覆蓋衣食住行、文旅康養等領域。

恒大早前宣布，出售部分恒大物業股權。（資料圖片）

曾為中國首富 「最對不起的人」是太太

隨著恒大集團版圖的擴張，他的身家亦水漲船高，據《福布斯》，2017年許家印身家逾2,813億元人民幣，正式取代另一位地產大亨、萬達集團創辦人王健林成為中國首富，之後數年亦排名前列。發財後他亦不忘立品，不時都會見到他做善事的報道，而他亦於去年11月，胡潤研究院發布的《2020胡潤慈善榜》中，首次成為「中國首善」。

「工作的確太忙，最對不起的人，一想起眼眶就會紅的人，還是太太。」許家印的太太丁玉梅是在舞鋼工作期間認識的，他稱當年太太為照顧他放棄自己事業，即使1995年因宮外孕送進急救室，為免打擾許家印的工作，沒有通知他探望，「我是第二天才從朋友口中得知的，開了一個多小時的車去看她，心裡異常忐忑。」有指二人育有兩個兒子，均在加拿大讀書。