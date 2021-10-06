施政報告｜建設「北部都會區」　新世界、新地股價今日跑贏同業

香港特首林鄭月娥今日將發表任內最後一份《施政報告》，房屋土地議題料續成為民生議題重點，市場關注即將公布的政策措施，對一眾地產股的表現如何？



【16：08】新地、新世界跑出

《施政報告》中提出，建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，涵蓋元朗區和北區，連同區內現有的39萬個住宅單位，預計整個發展區完成後可提供90.5萬至92.6萬伙單位，共容納約250萬人居住。

林鄭月娥又提出，增加中短期供應，進一步檢視「綠化地帶」，釋放新界祖堂地，延伸補地價標準化至新界土地、「土地共享先導計劃」。

恒地（0012）收報30.5元，跌0.16%；長實（1113）收報44.95元，跌0.11%；信置（0083）收報10.42元，跌0.19%。惟新世界（0017）升1.82%，報33.6元；新地（0016）升1.63%，報99.6元。

【14：58】地產股個別發展

《施政報告》中提出，港鐵（0066）在大埔與大學之間新建白石角站，研究以香港教育大學運動中心為基礎。

資料顯示，新地（0016）以高出第二標29%的作價在2019年初奪得白石角優景里地皮，呎價6646元。大埔白石角優景里與博研路交界住宅地皮，地盤面積354,136方呎，可建樓面949,385方呎，中標發展商須負責興建約3萬方呎樓面的安老院舍。

同區恒基地產（0012）2019年向該會提出改劃蕉坑土地，住宅單位伙數增至逾2,198伙，早前已獲城規會批准，該項目仍有待商議補地價金額。

恒地（0012）跌0.16%，信置（0083）跌0.77%，長實（1113）跌0.56%，惟新世界（0017）升1.97%，新地（0016）升2.24%。

【13：08】地產股普漲

《施政報告》中提出，增加中短期供應，進一步檢視「綠化地帶」，釋放新界祖堂地，延伸補地價標準化至新界土地、「土地共享先導計劃」。

恒地（0012）升0.82%，新地（0016）升1.38%，信置（0083）跌0.38%，長實（1113）跌0.22%，當中新世界（0017）升勢強勁，揚2.58%，報33.85元。

【11：30】提出發展北部都會區

行政長官林鄭月娥今日（21日）公布新一份施政報告，於報告內提出，建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地。這個面積達300平方公里的都會區，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地，將盡享港深優勢互補、融合發展的紅利，幫助香港更好融入國家發展大局。

恒地（0012）跌0.65%，信置（0083）跌0.77%，長實（1113）跌0.33%，惟新世界（0017）升0.61%，新地（0016）升0.05%。

【09：46】地產股倒跌

恒地（0012）跌0.49%，信置（0083）跌0.57%，新世界（0017）跌0.15%，惟新地（0016）升0.36%，長實（1113）暫時沒有變幅。

【09：20】地產股今早齊高開

恒地（0012）升幅最大，股價高開1.15%，報30.9元，成交額559萬元；長實（1113）升1%，報45.45元，成交額274萬元；信置（0083）升1.34%，報10.58元，成交額69.32萬元。

新世界（0017）升0.91%，報33.3元，成交額179.82萬元；新地（0016）升0.46%，報98.45元，成交額1860萬元。