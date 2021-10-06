施政報告｜香港營商環境無受損　會一直與駐港外國商會溝通

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布新一份施政報告，於報告內拍出，香港是一個自由、開放及多元的經濟體，是世界各地人才、機構及不同規模企業匯聚的大都會。去年，香港的外來直接投資流入金額位處全球第三，僅次於美國及內地。特區政府重視香港的營商環境，一直與本地和駐港外國商會保持溝通，並回應他們的關注。

她指出據我政府觀察，《香港國安法》頒布實施一段時間後，初期引起的外商關注已大幅減退，目前他們最關心的是跨境人員往來的限制。根據最新年度調查，今年母公司在海外或內地的駐港公司數目和初創企業數目同創新高，分別達9,049家和3,755家，可見縱然受疫情影響，和部分西方媒體對香港情況的偏頗報道，香港的營商環境並無受損。更詳細的情況已載於日前發布題為「優勢獨特、機遇無限」的《香港營商環境報告》，供企業參考。

她又指出國家《十四五規劃綱要》支持香港加強與內地經貿、創科合作。事實上，除了粵港澳大灣區外，特區政府與泛珠三角區域、北京、上海、福建和四川分別建立了合作機制，推動兩地多領域的合作。在中央支持下，政府亦已着手與湖北省成立鄂港高層合作新機制。

相對於特區政府的海外經貿辦，政府在內地的辦事處除負責推動經貿、促進投資和支援港商外，更包括促進與內地省巿在不同範疇的聯繫交流、推廣香港，以及聯繫在內地學習、就業和居住的港人等。她已要求政制及內地事務局稍後重新檢視內地辦事處的角色及工作成效，並研究是否有需要為它們重新命名，以更好反映其廣泛職能。