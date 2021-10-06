施政報告｜會與業界研推「智慧港口」　金管局構建「商業數據通」

特首林鄭月娥今日（6日）公布本屆任內最後一份《施政報告》，經濟篇章開宗明義以「融入國家發展大局」為題，她指出，要提升香港國際航運中心地位，推動「智慧港口」發展的具體方案，爭取盡早加入「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP），另外，香港金融管理局正在構建「商業數據通」，預計明年投入運作。

推動「智慧港口」

林鄭月娥指出，要提升香港國際航運中心地位，會與業界合作研究推動「智慧港口」發展的具體方案。物流方面，要加快推動大灣區物流信息的互聯互通，完善多式聯運；並發展高增值物流，鼓勵物流業界進一步應用科技，提高生產力。

她指，另一個重點發展方向是高增值海運商業服務，包括船舶註冊、融資及管理、海事保險、海事法律及仲裁等。會引入稅務優惠，吸引航運業界人士在香港設立業務；特區政府亦會擴大海事處轄下香港船舶註冊處在海外的辦事處，除了倫敦、上海、新加坡和悉尼外，在三藩市、東京和多倫多成立辦事處，為在香港註冊的船隻提供更好的支援。

跨境陸路交通方面，她又指，廣深港高速鐵路香港段、港珠澳大橋（大橋）和蓮塘╱香園圍口岸三項重大跨境基建於過去數年相繼落成，有助香港融入大灣區「一小時生活圈」，促進大灣區基礎建設互聯互通。港深政府已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，共同構建「軌道上的大灣區」。此外，粵港兩地政府正全力推進「大橋港車北上不設配額計劃」，待疫情受控和免檢疫「通關」逐步實施後，可讓合資格香港私家車經大橋往來香港與廣東省而無須事先取得常規配額。粵港兩地政府亦同意計劃可稍後伸延至另一個陸路口岸。

爭取加入「區域全面經濟伙伴關係協定」

林鄭月娥指，本屆政府銳意提升香港與東南亞國家聯盟（東盟）的商貿投資關係，正爭取盡早加入「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）。在國家雙循環格局中的內循環，會繼續爭取在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA） 框架下為香港業界進入內地市場創造更有利條件。

她指出，會議展覽業（會展業）是香港作為國際貿易中心的重要一環。為應對疫情的衝擊，政府正透過總額超過10億元的「會議展覽業資助計劃」，為會展業注入動力。政府會進一步延長計劃的有效期至明年底，並會優化計劃細節，為業界提供即時及更到位的支援。長遠而言，政府會繼續擴建會展設施，包括把灣仔北三座政府大樓及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，以及擴建亞洲國際博覽館，以鞏固和提升香港作為國際會展樞紐的地位。

構建「商業數據通」

中小企在香港實體經濟擔當不可或缺的角色，但不時面對資金周轉困難。目前貿易流程以紙本為主，各種商業數據分散儲存，銀行難以收集和核實資料。當銀行無法根據企業最新營運或財務數據進行信貸評估，可能因而要求企業提供物業等作抵押品以減低信貸風險，這是中小企長期面對的融資問題。

她認為，可善用數據提供解決方法。為此，香港金融管理局正在構建「商業數據通」，預計明年投入運作。這項全新的金融基建設施可統一對接銀行，企業能通過這個平台授權付款系統、公營機構或公用事業公司等服務提供者向銀行提供數據，讓銀行對企業的營銷狀況作出更準確的預測，從而減低企業提供抵押品的需要。

她又指，「商業數據通」讓中小企善用自身的數據來獲得更便利的融資服務，同時也是香港金融基建發展的重大突破，以企業的意願為本，建立平台促進數據安全共享，令本港銀行體系可更有效為實體經濟服務。