邱騰華：未見外資撤資情況　引數據稱駐港公司數目不跌反升

香港爆發反修例風波及疫情。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，近年面對疫情及國際貿易保護主義抬頭下，本港經濟可以維持有正面增長，在一國兩制下前景樂觀。

近年不時聽到有外資撤資的消息。他引述數據稱未見有此情況，反而外資駐港公司數目有增加，現時外國和內地駐港企業總數有9,049多間，較去年多出24間；4至5年間增長約一成，僱用人數亦有增加至47.3萬。

本港初創企業數目亦有3,755多家，按年增幅達一成二，認為本港仍是具吸引力的營商地方。

另一方面，受中美貿易戰影響，今年首八個月貨物貿易總額仍高達到6.5萬億元，平均每月達8,000億元，對上一次達到此水平已是2018年中；去年貨物貿易量更攀升至全球第6位，認為香港要用好得來不易的勢頭，利用固有優勢，融入國家發展大局。

下月開始《版權條例》修例諮詢

他表示，隨著科技發展和國際侵權活動的趨勢，現時的《版權條例》不足保障版權持有人的利益，早於10年前已需要更新，在完善選舉制度後，立法會有空間和能力可以審議修例，會於下月展開修訂諮詢。

他表示，當局會以2011年和2014年的草案，當年法案委員會中最大的共識作起點，會通過諮詢及討論，以消除公眾憂慮，尊重創作自由的同時，不希望侵佔原有版權人的利益，要取得平衡，重申起點不會是終點，會總結各方意見再向立法會提出草案。