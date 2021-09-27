香港營商報告︱兩辦：有力駁斥抹黑言論　斥美方才是最大破壞者

財政司司長陳茂波今日（27日）發布《香港營商環境報告：優勢獨特 機遇無限》，當中涉及三大章節，包括「黑暴動亂和美國遏華戰略對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響」、「制定實施《香港國安法》及落實『愛國者治港』有力維護了香港社會穩定和營商環境」、「重回正軌的新香港營商環境優勢突出，未來發展空間不可限量」。

國務院港澳辦、香港中聯辦、外交部駐港特派員公署齊齊發明支持，其中港澳辦指，報告有力駁斥了美國所謂「香港商業警告」的污衊抹黑，事實充分說明，美國反華勢力是香港營商環境的最大破壞者。



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港澳辦：美國慫恿修例風波損害營商環境

港澳辦發言人指出，報告「有力駁斥了美國所謂『香港商業警告』的污衊抹黑，全面展示了香港由亂轉治之後的良好營商環境和光明發展前景，將有助於國際社會了解香港真實情況，增強對香港信心。」

發言人提到，報告敘述的事實充分說明，美國反華勢力是香港營商環境的最大破壞者。「在美國等外部勢力的慫恿支持下，香港反中亂港分子策動2019年『修例風波』並將其演變成黑暴動亂，嚴重踐踏香港法治，危害國家安全，損害營商環境。」批評美方為了遏制打壓中國發展，大打「香港牌」，一方面罔顧事實、顛倒黑白，竭力詆毀攻擊旨在撥亂反正的香港國安法，並蠻橫地對香港實施無理制裁，另一方面又肆意造謠抹黑香港營商環境，唱衰香港發展前景。

港澳辦又指，中央政府始終是香港營商環境的堅定維護者，實施國安法、完善香港選舉制度，都是為了讓香港能夠恢復良好秩序、重回發展正軌，從而使「一國兩制」方針得以全面準確實施，使香港市場和投資環境得到切實維護，使各國投資者在港合法權益得到更好保護。

中聯辦。（資料圖片）

稱國家改革開放是香港經濟發展的最大舞台

發言人指，報告「有針對性地回應國際社會特別是國際在港投資者的關切，我們對此表示歡迎和支持」，又讚揚報告以詳實的數據、紮實的論據，有力證明了國安法頒布實施之後的香港，營商環境更加健康穩定，經濟繁榮發展更有保障，各國投資人更有信心。

中聯辦指出：「社會穩定是經濟發展的重要基石。『修例風波』期間，香港黑暴橫行嚴重衝擊經濟民生、踐踏法治精神，給經濟帶來巨大損失，給發展帶來極大不確定性。香港國安法落地實施後，有如定海神針，讓『一國兩制』重回正軌，社會秩序恢復穩定。」

發言人舉例指，本港各項經濟數據呈喜人態勢，包括新股集資額逾5,000億港元、同比增加約50%；銀行體系的總存款額超過15萬億港元、同比增加近8%；今年前3個月香港GDP增長7.9%，其中貿易帶來的增長為過去10年來最高。「這些都表明，正是法治的堅實保障，穩定了市場、穩住了人心，讓香港經濟保持了旺盛生機和活力。事實勝於雄辯，這一切有力回擊了少數國家的惡意抹黑和中傷。」

中聯辦提到，對香港經濟發展而言，國家改革開放是最大的舞台，「一國兩制」是最大的優勢，中央高度重視香港長期繁榮穩定和市民根本福祉，制定出台大量惠港利港措施，竭盡全力支持香港發展。「十四五」規劃為香港確立了新的發展定位，粵港澳大灣區建設正在向縱深推進，橫琴、前海改革方案讓香港迎來新的機遇，香港在融入國家發展大局中，得天獨厚的營商環境更顯優勢。

發言人表示，疫情影響下的全球經濟普遍低迷，中國憑藉「眾志成城的製度優勢和超大規模的市場優勢」，成為2020年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。「祖國的堅強後盾是香港經濟發展的最大底氣。相信香港定能找准定位，發揮優勢，進一步融入『國內大循環』和發揮『國內國際雙循環』橋樑作用，在國家發展大局中重煥勃勃生機。」

外交部駐港公署：唱衰恐嚇注定失敗

外交部駐港特派員公署發言人亦指，香港長期享有舉世公認的全球最自由開放和有競爭力的營商環境，「但近年來特別是美國不但為反中亂港分子撐腰打氣，肆意干涉中國內政，還蠻橫實施無理制裁，單方面取消香港特殊待遇，惡意中傷詆毀香港營商環境，甚至炮製所謂『香港商業警告』，企圖搞亂香港、以港遏華。」

公署提到，國安法的實施和特區選舉制度的完善，推動香港實現由亂轉治的歷史性轉折，香港社會恢復穩定，經濟發展重回正軌，良政善治得到提升，香港各行業各領域尤其是金融行業發展勢頭良好，「美方搞的所謂商業警告恐嚇不了國際投資者，更恐嚇不了中國人民，唯一效果就是讓世界看到了美國的卑劣虛偽和險惡用心，讓已經一地雞毛的美國國際信譽又多一個永恆的污點。」

發言人指，香港優良營商環境有著深厚的歷史底蘊、現實優勢和未來潛力，「一國兩制」重回正軌的香港擁有自由港、金融系統穩健、資本自由流動、人才資源豐富、良好法治環境等優勢，將在國家發展大局中發揮獨特作用，又指歡迎國際社會搶抓香港機遇，共贏美好未來，形容「唱衰恐嚇注定失敗」。