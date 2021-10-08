標普︰恒大事件不會衝擊中國地方政府信用狀況　料將被低調處置

中國恒大﹙3333﹚債務問題，中央如何善後，惹來關注。標普全球評級估計，可能發生的違約不會挫傷中國地方政府的信用狀況，中國地方政府將低調處置恒大相關問題，

標普指出，雖然恒大集團存量債務規模龐大，但其問題既不太可能在地方政府層面形成傳染風險，也不太可能對社會穩定造成衝擊。因此，標普預計恒大相關問題不會給地方政府的財政狀況造成重壓。政府應該會是在幕後發揮作用，儘量降低各方損失，並確保恒大未完工樓盤順利交付。

標普全球評級信用分析師林俊熹認為，內地地方政府的恒大敞口非常低，即便是恒大大本營廣東省，後續影響也會有限。他續稱，地方政府仍然面臨著一些尾部風險，其中排第一位的是驅動中國四分之一經濟體量的房地產市場持續深度下行，「在這種低概率情形下，作為地方政府重要資金來源的出地出讓將受壓制，一些重點地方基建項目可能因此延期。」

標普指出，雖然恒大集團存量債務規模龐大，但不太可能對社會穩定造成衝擊。﹙資料圖片﹚

恒大缺席買地 料影響有限

對大部分地方政府而言，一級土地開發是發展經濟的重要手段。來自一級土地開發的土地出讓收入在總收入中的比例，一級地方政府（各省）為6%左右，二級地方政府（各市）為42%，三級地方政府（各區縣）為39%。

過去一兩年恒大集團並未積極參與地方政府的土地拍賣，所以今後如果缺席，也不會形成較大缺口。標普指出，恒大近幾年的土地儲備主要來自收購其他開發商的土地，而非直接參與招標，因此地方政府對恒大集團的直接敞口較低。「如果恒大集團有中標地塊未能結清款項，地方政府也是可以收回土地使用權重新出讓的。」

林俊熹又指，地方政府將發揮協調作用，確保恒大集團可能發生的破產有序進行，將受損方數量降到最低。「我們注意到，有些地方政府要求恒大集團的子公司將當地專案的購房預付款存入政府控制的託管帳戶。通過這樣的安排，即使恒大集團違約，購房人權益也能獲得一定的保障。」

最極端極況 地方政府財政及債務變差

談及最極端的情形，林俊熹認為是中國房地產市場無序調整，打擊整個經濟，迫使地方政府善後。在這種情形下，地方政府可能會採取更激進的財政手段給經濟「托底」，從而造成財政表現變差、債務負擔升高。此外，地方政府有可能要求所屬國有企業收購爛尾住宅專案，以保證房屋交付，維護社會穩定。這會給收購主體造成財務壓力和經營壓力，有可能增加地方政府的或有負債。