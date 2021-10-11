新創建保險公路物流三線發展　大灣區成未來增長引擎

新創建集團（0659）近年持續優化資產組合，除了大舉二百億元買入富通保險，亦賣出不少非核心資產，集團謀「轉陣」之心不言而喻。新創建行政總裁馬紹祥及新創建執行董事何智恒接受《香港01》訪問時透露，未來將重點發展保險、公路、物流業務，並集中火力攻佔大灣區市場。

新創建行政總裁馬紹祥表示，集團未來會重點發展保險、公路、物流業務。

有意收購冷鏈等項目

新創建近年動作多多，2018年斥資215億元買入富通保險；去年以32億元出售新巴及城巴業務；今年1月出售於蘇伊士新創建及德潤環境的權益，套現約65億元；今年6月以19億元出售廈門集裝箱碼頭股權。

經過一系列資產重組後，新創建行政總裁馬紹祥表示，集團未來會重點發展保險、公路、物流業務。「未來主要收購現代物流業務，過往物流業務主力是港口，但現時全面退出了，有意收購的項目包括冷鏈，但不局限於重資產」。他補充，物流平台類型亦是併購目標，希望未來5年打造一個生態系統物流。「平台是網絡，我們已經有一個倉庫，如何利用倉庫去擴展網絡是重點，令第三方使用我們！香港及大灣區是重點發展。」

新創建執行董事何智恒補充，公司現金充裕，「200億元現金，動用十幾、二十億收購都好舒服，唔介意花錢買！」但他補充，假如有合適機會，亦不介意股權投資，歡迎合作模式。

新創建執行董事何智恒指出，公司現金充裕，假如有合適機會，亦不介意股權投資。

公路業務IRR 達低雙位數增長

回顧集團現有業務，何智恒預計公路業務的內部回報率（IRR）可錄低雙位數增長，「國內公路已成熟，回報可觀，未來5年物流都可達低雙位數增長」。未來仍會在全國物色優良的公路，其中最為看好收購中部及大灣區的發展潛力。此外，他亦透露現正投資公路服務區，現時正在杭州斥資1億元，興建一個高規格及自動化服務區，假如回報良好，可以在其餘15條公路發展，甚至在其它公路「發掘商機」。「當投資先睇反應，成功就可以複製，幫其它公路管理，外國服務區都做好大，未來向這個方向進發」。

馬紹祥表示，富通保險正申請內地牌照，擬從廣東省開始進攻。﹙資料圖片﹚，

富通保險著重大灣區發展

至於保險業務，馬紹祥表示，現時富通保險正申請內地牌照，計劃先從廣東省開始，「大灣區8,000萬人，係香港的十倍，好有潛力的市場。」在疫情前，富通國內新保單佔比約兩至三成，未來未有明確目標，但因大灣區客戶基數大，料佔比會慢慢擴大，笑言「愈多愈好」。

加上，母公司新世界（0017）投得赤鱲角SKYCITY航天城，地理鄰近機場及港珠澳大橋落腳點，疫情放緩後，料可在該處設立辦公室，吸引大陸或其它旅客，發展財富管理、健康、體檢等業務，「借用新世界資源，發揮協同效應」。

儘管疫情仍未好轉，但新創建截至今年6月底止，應佔經營溢利仍按年增長49%至52.26億元，保持穩定派息，現價息率高達7.8厘。何智恒透露，雖然往績沒有回購，但不排除未來回購，為股東創造價值。