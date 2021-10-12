馬斯克、貝索斯入圍「全球最孤寒億萬富豪」　最大方富豪竟是他？

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）麾下的火箭公司SpaceX近日估值飆升，導致他與亞馬遜創辦人貝索斯之間的財富差距拉大，馬斯克甚至在貝索斯的一條推文下用一個銀牌的表情符號進行了評論。不過綜合外媒報道，馬斯克與貝索斯都入圍「全球最孤寒億萬富豪」榜單，2人一生所捐贈的金額卻不足其他們財產總額1%。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克淨資產達到了2,220億美元，而貝索斯則為1,908億美元。另據媒體引述福布斯慈善評分指出，COVID-19疫情期間美股大升，令許多富豪資產屢創新高，惟億萬富豪並未同步提升其慈善捐款額。

因此，福布斯團隊將這些億萬富豪一生捐款（扣除私人基金及捐贈者擔任顧問的基金0加總起來，然後除以其當前的財富總額及捐贈總額，並將億萬富豪分成5個級別，分別為「不到1%」、「1%至5%」、「5%至10%」、「10%至20%」、「20%及以上」等5個級別。

股神累捐款達440億美元稱冠

數據顯示，今年全美400大億萬富豪中，只有約8位億萬富豪捐贈20%或以上的個人財富，卻有高達156位億萬富豪捐贈比例不足1%，其中正包括貝索斯和馬斯克。

另一邊廂，「股神」巴菲特（Warren Buffett）的捐贈金額就位居榜首，數據顯示，其目前捐贈總金額已達到440億美元。

雖巴菲特捐了440億美元，但其仍不是最慷慨的億萬富豪，位列榜首的億萬富豪是美國對沖基金大亨索羅斯（George Soros），其捐贈總額達168億美元，已超過其86億美元的個人資產。