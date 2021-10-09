SpaceX估值千億美元成「百角獸」企業　助馬斯克重奪全球首富之位

在本周（10月4日當周）內部人士宣佈二次售股後，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX估值已超過1,000億美元。這意味着馬斯克身價增加了106億美元，並一舉超過亞馬遜創辦人貝佐斯（ Jeff Bezos），再度成為全球首富。

《財聯社》報道，根據彭博億萬富翁指數，馬斯克個人淨資產現已飆升至2,230億美元，在全球位居第一；貝佐斯以1,916 億美元的身價位居第二。貝佐斯今年財富幾乎沒有變化，由於隨着疫情逐漸得到控制，亞馬遜股價開始停滯不前。

據多名知情人士透露，SpaceX與新投資者和現有投資者達成協議，以每股560美元的價格，出售由內部人士持有的股票，總值7.55億美元，促使SpaceX估值增至1,003億美元。該公司只是發售舊股，並沒有籌集新資本。

年2月份，SpaceX的內部人士出售約7.5億美元股票，每股作價419.99美元。即今次交易價格，較上次交易提高了33%。

SpaceX最新估值使其成為世上罕見的非上市「百角獸」公司（Centicorn） ——即估值達到「獨角獸」（估值10億美元）公司的100倍。調研公司CB Insights數據顯示，在私有市場，SpaceX現在是世界上第二大最具價值的創業公司，僅次於字節跳動，超過了金融科技公司Stripe。

目前與SpaceX競爭太空合同的上市公司波音，其市值只略高於1,300億美元。維珍銀河也是SpaceX競爭對手，但其規模比上述公司都小得多，市值僅略高於60億美元。

太空市場潛力巨大

過去幾年，SpaceX籌集了數十億美元資金，用於兩個資本密集型項目﹕即星際飛船（Starship）和星鏈（Starlink）衛星網路，使得該公司估值不斷飆升。

星際飛船是SpaceX正在開發的下一代巨型火箭，用於發射貨物，並將人類送往月球和火星。而星鏈衛星網路服務則是SpaceX的黃金票據（Golden Ticket）。

「星鏈」是SpaceX的一個衛星網路項目。從2019年至2024年，SpaceX計劃利用5年時間將組網所需的數千顆衛星送入近地軌道，組成「星鏈」網絡，以提供網路服務。目前，「星鏈」網絡已發射了1,700多顆衛星。

SpaceX今年8月初曾表示，「星鏈」衛星網路服務已在12個國家擁有約9萬用户。此外，「星鏈」在全球還擁有超過50萬份的訂單/定金。

根據摩根士丹利分析，SpaceX及其競爭對手的目標是在太空市場佔據一席之地，這個市場包括登月、小行星採礦和太空旅遊。到2040年，太空市場的價值可能高達1萬億美元。