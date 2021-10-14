歐洲天然氣價格飆600%　普京發聲︰沒有將其當武器

近期，歐洲天然氣價格飆升，數據顯示，今年以來，歐洲天然氣價格已經飆升了近600%。作為歐洲天然氣的主要供應商，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月13日表示，俄羅斯沒有把天然氣當作武器，俄羅斯準備幫助緩解歐洲的能源供應緊張。

俄羅斯衛星通訊社10月13日報道，普京13日出席「俄羅斯能源周」論壇全會，在被問及俄羅斯是否會把能源用作武器時表示，如果你注意到的話，俄羅斯根本不使用任何武器。

普京回憶稱，「即使在冷戰最困難的時期，俄羅斯也定時、持續地充分履行我們的合同義務，向歐洲供應天然氣。」

另據路透社10月13日報道，普京13日表示，如果歐洲要求，俄羅斯願意向其提供更多天然氣。這番言論斷然否認了關於莫斯科正出於政治動機限制天然氣供應的說法。

普京在莫斯科的一次能源會議上說：「如果他們要求我們進一步增加（供應），我們願意進一步增加。我們的夥伴要求增加多少，我們就會增加多少。我們不會拒絕，絕對不會。」

歐洲的天然氣價格在近幾個月裏大幅上漲，專家指出，歐洲天然氣期貨價格的上漲與幾個因素有關：歐洲地下儲氣庫（UGS）的儲氣率低、主要供應商的供應有限、以及亞洲對液化天然氣的需求旺盛。

歐洲本輪天然氣價格飆升的原因之一是去年冬天氣温過低、造成天然氣存儲量降至歷史低位，但與此同時還有結構性的原因。