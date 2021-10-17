化石能源價格飆升　上游國企睇高一線　留意中國資源儲備｜鄭昆侖

近期一個值得關注的趨勢便是化石能源（即石油、煤炭、天然氣）價格上升。原因之一是人們開始認清低估了市場對化石能源的需求。以紐約期油為例，油價水平已回升至每桶82.5美元的水平，亦是接近自2014年10月以來最高水平。

至於近日多了人提及的滯脹（Stagflation）因素，筆者的看法是現時仍不太需要急於擔心這個因素。只不過，物價上升有可能值得留意。

俄羅斯永久凍土出現溶化，導致不少油燃氣相關的設施受損，從而影響石油供應。

俄羅斯永久凍土融化 是石油短缺的重要原因

油價回升，一個比較上少人留意的因素，便是俄羅斯的實際石油天然氣供應量可能少於預期。值得留意的是，俄羅斯的國土有接近67%的土地是位於永久凍土（Permafrost)的地形。

永久凍土的定義是超過2年時間該處持續結冰，而冰層之下其實是泥土以及砂石。俄羅斯本身是一個主要的產油國，亦是OPEC+的成員國。該國有不少產油以及輸油設施建於永久凍土的地帶。

近一兩年比較上明顯的情況是，不少的永久凍土開始出現溶化（原因是氣候變化）。比較上麻煩的情況是，不少石油燃氣相關的設施因為永久凍土出現溶化而承受到不同程度的損壞。再者，不少石油設備建於蘇俄時期，因此亦落於失修的狀況。

事實上，俄國的漏油事件近年亦是很平常的事情，而原因是石油設備失修受損。換句話說，市場隨時高估了俄國的石油供應量。這個因素應該有利於油價表現。

市場擔心中國資源儲備未必足夠，而近期中鋁股價表現亦跑輸俄鋁。（網上圖片）

市場擔心中國資源儲備未必足夠

至於全球需求方面，太陽能以及風力發電的低可靠程度亦迫使人們重新考慮化石能源，甚至是核電。

今年的冬天有可能比較上寒冷，這是有可能是聖嬰現象（El Niño）所致。換句話說，寒冬亦有可能是今年第4季推高化石能源需求的原因之一。

至於在香港上市的資產，涉及上游資源的國企股應該是比較上合適的選擇。

另一個值得留意的地方是，中國的資源儲備不太足夠。舉鋁業為例，俄鋁（0486）近期的股價走勢強於中鋁（2600）。自9月13日以來，中鋁已從7.21港元下跌至5.42港元。同期、中，俄鋁已從7.80港元上升至8.71港元。原因之一是俄國的鋁土礦（Bauxite)資源比較上滿足，因此多一些投資者比較上有信心。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師

恒指公司神預測？ 兩主因致中國限電 ESG概念成導火線｜鄭昆侖

ESG概念仍有炒作？ 內地電力股急升 與呢樣有關｜鄭昆侖

季檢名單大檢視 恒指公司「反向」派彩益股民？｜鄭昆侖

投資中港股市 如象棋先讓「車馬砲」 港交所不如NDAQ？｜鄭昆侖