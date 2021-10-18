樓價首8個月升4.5%　余偉文﹕買樓需視個人還款能力　籲作壓測

樓價升勢不斷，據差餉署數據顯示，7月時樓價指數已創歷來新高397.7。瑞銀最新發表的調查報告更顯示，市民若要在香港購入一個面積約650平方呎的住宅物業，樓價等同20年總收入；又指出目前香港樓價已身處風險區域。金管局總裁余偉文今日出席立法會財經事務委員會會議時提醒市民，隨著聯儲局收水，未來利率多會攀升，入市前需作壓力測試。



金管局於立法會簡報時指出，今年首8個月樓價上升4.5%，目前仍在高位徘徊，但見到成交量在下半年稍為放緩。

被問及樓價走勢及應可入市買樓時，余偉文直言是否買樓需要視乎個人需要及還款能力，若從自住角度是有入市需要；惟強調樓價走勢難以預測。他又指出隨著聯儲局逐步收水，預料未來利率將會逐步攀升，而香港物業按揭還款期平均長達26年，所以市民入市前需作出壓力測試。

據差餉物業估價署數據顯示，本港樓價已在7月時創下新高。（資料圖片）

家庭負債多為按揭貸款

至於有發展商為市民購買新樓時提供按揭，余偉文指出當局已就此方面作監管安排。當局向銀行銀行發出指示，若銀行曾向發展商借貸，而相關發展商向客戶提供按揭。由於風險權重增加，往後發展商將面臨更高借貸成本。

他又指出若市民有置業需要，可以向按揭證券公司尋求二按。

據金管局最新數據顯示，香港家庭負債佔GDP比例增加至91.5%。余偉文指出這與去年新冠肺炎疫情影響下，本港整體GDP收縮有關，可是增幅已放緩。同時債務多為按揭，個人負債則以投資為主，是有資產抵押。

余偉文又指出，香港家庭資產淨值對負債比率逾11倍，仍屬相當穩健。

金管局指出，已有逾20間銀行參與跨境理財通。（資料圖片）

逾20間銀行參與跨境理財通

另一方面，金管局指出，在疫情受控下，下半年本港經濟應會繼續回穩，但要留意疫情發展及疫苗接種的普及程度，新冠疫苗接種率較低的地區復蘇較慢，認為本港持續提升接種率，相信有利經濟復甦。

談及「跨境理財通」金管局署理副總裁陳維民表示，有20多間香港銀行表示有意參與有關計劃，並已經向金管局進行業務報備， 並開展系統測試工作， 目前大部份銀行已經準備就緒，而有關銀行亦同步透過內地合作伙伴銀行，向內地當局提出申報，相信好快會完成監管層面的審批工作。

環球經濟方面，金管局表示，經濟整體轉好，但變種病毒帶來不確定性，而聯儲區「收水」減少買債或引發金融市場波動，資金有可能流出亞太區，但影響較2013年「收水」溫和。而目前全球資產價格與經濟基調稍有脫節，一旦有風險反映或資金逆轉，市場或出現較大波動，但相信本港金融體系有實力抵禦風險，會繼續密切留意市況。