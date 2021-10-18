理財通｜滙豐大灣區理財通服務明出台　推逾100隻產品

金管局今日（18日）公布，19家可開展跨境理財通業務的香港銀行名單，當中包括19家可開展「南向通」業務的香港銀行，以及16家可開展北向通業務的香港銀行。

滙豐﹙0005﹚宣布成為首批獲准參與粵港澳大灣區「跨境理財通」的銀行之一。滙豐香港將與滙豐中國攜手合作，於10月19日推出「滙豐大灣區理財通」服務，大灣區居民透過數碼渠道隨時隨地投資超過100隻精選理財產品。

滙豐聯席行政總裁廖宜建表示，「跨境理財通」的開啟是繼「滬港通」、「深港通」以及「債券通」推出後，內地金融市場持續開放的最新舉措。它無疑將深化並擴大粵港澳大灣區金融市場互聯互通，並將進一步加快人民幣國際化的進程。

為方便客戶，滙豐在大灣區現有的分行中設立了近60家 「滙豐大灣區理財通中心」，有專員為客戶開立「跨境理財通」戶口及提供諮詢等服務。客戶亦可前往滙豐於大灣區內其他分行查詢。

開展服務時，滙豐會提供超過100隻理財產品，當中「南向通」客戶可投資由國際及區內頂尖基金經理管理，以多種貨幣計價的貨幣市場基金和多元資產基金、由國際企業及政府機構發行的債券、以及11種貨幣的存款產品。「北向通」客戶則可以選擇多個由首屈一指基金經理管理的混合型基金、債券基金及貨幣市場基金。

此外， 客戶參與「滙豐大灣區理財通」時透過流動理財和網上理財辦理的跨境轉賬，滙豐會免除相關匯款手續費。