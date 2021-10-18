理財通｜中銀跨境理財通周二推出　「北向通」涉逾100隻產品

中銀香港﹙2388﹚獲金管局的不反對通知，成為首批可推出跨境理財通服務的香港銀行。中銀香港將於明日﹙19日﹚起推出「中銀跨境理財通」服務，為大灣區居民提供便捷的跨境理財新通道，滿足其財富管理及資產配置的多元化需要。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，中銀香港很榮幸成為首批推出跨境理財通服務的香港銀行，跨境理財通豐富了金融市場互聯互通內涵，進一步活躍跨境理財資金雙向流動。這突破性的政策體現了內地資本市場有序對外開放，見證人民幣國際化再上新台階，同時亦有助提升香港國際資產管理中心的地位。跨境理財通帶動兩地跨境開戶、外幣兌換、匯款及理財等需求，電子渠道有助提升服務的便捷度。中銀香港將持續優化線上服務體驗，滿足客戶理財投資、消費支付及其他跨境等綜合金融服務需要。

中銀香港與母行中國銀行廣東省分行、深圳市分行通力合作,已積極在產品甄選、服務對接、客戶服務體驗、消費者保障等多方面進行聯動及做好準備。配合理財通正式開通,推出「中銀跨境理財通」服務，致力為大灣區居民提供周全的理財通服務新通道及最佳體驗，成為大灣區跨境金融服務的客戶首選銀行。

跨境理財通設有「北向通」及「南向通」。就參與「北向通」的香港投資者，經中銀香港任何一間分行進行投資者資格核實後，並指定大灣區內地中國銀行賬戶作為「北向通」投資專戶，通過內地中國銀行手機銀行或親身前往大灣區內地中國銀行完成兩地賬戶配對後，便可投資於內地中國銀行精選超過100隻基金和理財產品，以捕捉人民幣投資機遇。

參與「南向通」的內地投資者，可經大灣區內地中國銀行進行投資者資格核實後，可透過內地見證開戶方式或親臨中銀香港分行開立「南向通」投資專戶，並與内地匯款賬戶配對。中銀香港為「南向通」客戶提供首批超過100隻理財及投資產品，包括在香港註冊並經香港證監會認可的中低風險基金，主要為股債混合類、固定收益類及貨幣市場類基金，同時亦為客戶提供多元化債券及外幣存款選擇,以滿足客戶資產配置的需求。