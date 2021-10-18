理財通｜恒生︰將為「南向通」客戶提供逾140種非複雜理財產品

金管局今日（18日）公布，19家可開展跨境理財通業務的香港銀行名單，當中包括19家可開展「南向通」業務的香港銀行，以及16家可開展北向通業務的香港銀行。

恒生銀行（0011）宣布與其全資附屬公司恒生中國攜手合作為客戶提供「粵港澳大灣區跨境理財通」服務。由10月19日起，恒生及恒生中國在「跨境理財通」業務框架下，將為粵港澳大灣區客戶提供無縫的跨境理財服務。

恒生銀行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，中國內地是恒生的發展重點之一。自2007年設立恒生中國以來，恒生致力擴展財富管理產品的種類和組合以供客戶選擇，尤其是在大灣區内。她又稱，團隊結合恒生及恒生中國的財富管理專業人才和資源，數千名理財顧問已各就各位，準備就緒以配合大灣區客戶的跨境金融需求。

在產品方面，恒生將為「跨境理財通」南向通客戶提供超過140種低風險至中風險的非複雜理財產品，當中包括涵蓋10種不同貨幣的存款產品，包括人民幣及港幣等、另有不同區域或環球策略的香港證監會認可基金，以及多種政府及企業債券。同時，恒生中國亦將為「跨境理財通」北向通客戶提供多種覆蓋不同資產類別的基金選擇。大灣區的投資者可透過全面的產品組合，捕捉不同的市場機遇。