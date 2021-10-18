理財通｜渣打︰明天開展跨境理財通服務

渣打香港宣布，將於明天﹙19日﹚開展跨境理財通服務。作為首批推出跨境理財通服務的銀行之一，渣打香港將積極推動粵港澳大灣區內的資金雙向流動，支持大灣區進一步的金融發展。

由明天起，符合資格的粵港澳大灣區個人投資者可通過以下方式參與渣打提供的跨境理財通服務。

渣打稱，現時已持有渣打中國投資戶口的客戶，可經渣打香港將相關戶口指定為「北向通」投資專戶。其他香港客戶則可經渣打香港預先填寫開戶資料後,再親臨渣打中國大灣區支行開立投資專戶，以購買渣打中國銷售的「北向通」理財產品。多項基金涵蓋不同的資產類別，如貨幣、股票和債券等，主題包括中國新經濟和固定收益等相關策略，其中部分由渣打中國獨家代銷。

至於「南向通」，渣打中國可以為合資格的內地居民提供渣打香港「南向通」投資專戶見證開戶服務。開戶完成後，大灣區內地投資者便可購買渣打香港的「南向通」理財產品，涵蓋存款、外匯和基金等多種客戶方案。

渣打大灣區行政總裁林遠棟表示，隨著大灣區金融市場進一步互聯互通，不論是企業或個人客戶都將切實感受到跨境金融便利化的好處，共同促進大灣區的經濟增長。該行預期試點業務於未來將逐漸擴大，增加投資額度及理財產品種類，令大灣區內的個人資產配置更趨多元化。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，渣打香港很榮幸成為首批啟動跨境理財通試點業務的銀行，與渣打中國攜手合作，為大灣區內地投資者提供多元化的財富管理方案，協助客戶把握境外投資機遇；同時亦為合資格的香港客戶開立「北向通」投資戶口，尋找境內新興投資機會。

粵港澳大灣區是渣打集團的戰略性發展重點項目之一。渣打在大灣區擁有近90個分支網點，並在中國內地和香港均扎根超過160年，於區內累積了深厚的業務基礎、跨境優勢及市場洞見。渣打將專注於創新技術的開發及應用,進一步提升在大灣區內的跨境銀行服務。