內房｜標普降新力評級至「選擇性違約」　料極度疲弱流動性將持續

標普全球評級宣佈，將新力控股﹙2103﹚的長期主體信用評級從「CC」下調至「SD」（選擇性違約）。

在新力控股確認其未能償付2021年10月18日到期的2.5億美元境外優先無抵押債券的票息和本金後，標普將新力控股的評級下調至「SD」。2021年9月，該公司已發生債務利息逾期未付。

標普認為，境外債券償付失敗或將觸發交叉違約條款，進而加速新力控股其他債務的償付，包括兩筆共計4.6億美元的將於2022年上半年到期的公開發行的債券。該公司還有約3.7億美元境外非公開發行債務，債權人可能要求提前償還。未來12個月內，新力控股將有大規模債務到期。由此，標普預計其極度疲弱的流動性狀況將會持續，並可能發生更多債務違約。

標普又認為，認為部分中國地產開發商由於依賴合聯營模式，正面臨無法從資本市場獲取融資的風險且風險不斷上升。高度依賴合聯營模式導致新力控股大規模現金困於項目層面。標普認為，合作方、信託公司或其他債權人會限制該公司汲取現金。此外，標普認為銀行也可能限制資金從項目上轉移，因為銀行需要確保專案完工和貸款償還。這也符合中央政府的目標——確保地產公司即便在違約之後也要完成期房交付。

新力控股現正停牌。