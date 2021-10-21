陳坤耀接受金融學院訪問　倡港與大灣區接軌　擴大經濟潛在規模

香港大學專業進修學院主席陳坤耀教授接受「金融學院」訪問，談及本港經濟發展定位。

他認為，香港必須專注於現代服務業，如資訊科技、物流、金融、專業及科技服務，原因是本港擁有現代服務業的所有相對優勢和競爭優勢。

其中，本港在地緣經濟上擁有位置上的優勢，陳坤耀明言，本港除了埋首自己擅長的生產行業之外，還應該繼續發揮中介人的角色，又或所謂的「超級聯繫人」，未來關鍵是思考「聯繫什麼、和誰聯繫、怎樣聯繫」。

近年，中美衝突加劇，去全球化之聲漸起。他仍認為，區域合作仍然十分重要，尤其對香港而言，原因是本港不是一個自給自足的經濟體，但提醒，本港盡可能避開地緣政治，應建立更多的自由貿易協定（FTA），例如在2018年與東盟建立的自由貿易協定，以便從事貿易便利化、投資推廣，和投資自由化。「我認為香港要尋找雙邊或多邊自由貿易協定的機會，而不是參加大型的、巨大的區域組織。」

倡設立大灣區通行證

陳坤耀又指，對於現代經濟來說，規模尤其重要，本港只有750萬人口，不足以支撐由現代科技推動的經濟，他主張，香港必須與大灣區接軌，與「一帶一路」連接，以擴大香港經濟的潛在規模。

他建議，設立大灣區通行證，讓符合資格人士申請，可以在香港和大灣區之間自由通行。此外，也要進一步提升區內資金流動及信息流。