關家明﹕香港在大灣區發展 　於市場化與國際化及法規化發揮作用

《香港01》首辦「大灣區互聯共創研討會」，以「檢視香港自身優勢．協助大灣區完成產業鏈發展」為主題，集中探討香港企業應如何就金融、資訊自由、國際專才等優勢，與大灣區城市合作，滿足區內產業鏈需要。香港貿易發展局研究總監關家明在談及香港未來在灣區發展定位時，提醒不應只以推動大灣區發展作思考，並指出要著重考慮香港的優勢及地位。

他明言若僅是希望發展灣區，為何中央政府不考慮發展更多類近的地點？大灣區確實有其獨特的條件。他指出內地近年要透過進一步市場化，以達到更有效善用資源，並且與世界進一步接軌，明言以往閉關的方式實在太辛苦，同時希望了解到與外接軌的規矩。因此在市場化﹑國際化及法規化三方面，香港可以發揮其作用。

被問及在發展創新科技層面，香港如何發揮其角色時。他指出曾向科學園等機構的專家請教，又指出不少層面需要追上，於土地層面規劃上以往較缺乏。惟他指出在生物科技及人工智能等部份，業界已明白其價值及地位。他亦指出在研究層面，香港共有5間大學進入全球百大之列，當然每間大學的科研成果的頂尖處較獨特，如何善用是重點。

在科創層面香港可助內地與國際接軌

關家明亦強調在科創上，香港於市場化可以發揮其作用。若單論市場規模，香港本身較少，外資企業未必具太大興趣，內地市場則較大，惟對內地的智識產權等層面有疑慮，或先來港後再進入內地市場。因此香港可以在內地與國際聯繫上發揮作用。

他亦貿發局亦協助本港中小企拓展，如設立數碼學堂，協助中小企製作公司網頁，以及如何善用關鍵意見領袖（KOL）。

金融業為佔香港本地生產總值最大的產業，關家明指出內地金融服務業較其他國家相比，仍有距離，因此香港金融業界在發展業務之餘，亦要考慮考助內地金融服務業未來可以能夠迎頭趕上，與國際接軌。