友邦馮偉昌﹕冀中港兩地監管機構能合作　籲業界能加強數碼化投資

《香港01》首辦「大灣區互聯共創研討會」，以「檢視香港自身優勢．協助大灣區完成產業鏈發展」為主題，集中探討香港企業應如何就金融、資訊自由、國際專才等優勢，與大灣區城市合作，滿足區內產業鏈需要。友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌指出，廣東省居民對本港醫療保障產品需求熱切，並引述瑞士再保的數據指出，該省居民對健康醫療保險產品缺口高達500億美元。縱使去年受疫情影響，可是香港對來自內地居民的醫療保險產品銷售額仍為2015年的3倍。

他指出本港醫療服務的優勢在於質素，若要加強優勢，保險業界在提供相關產品及服務時，不單止要滿足客戶需求，更應要超過客戶期望。同時亦期望跨境保險通可以早日開通。

他指出在香港及大灣區的居民收入增加，可是健康及生活水平卻未有相應提升，因此建議業界提供更全方位服務，讓廣東省居民及在內地的香港居民，在內地獲得更佳水平的醫療服務。

同時他建議業界更著重數碼化投資之餘，亦期望中港兩地監管層面能加強合作，促使業界得以推出利用電子化渠道繳交保費，及在內地設立售後服務中心。

在談及科創發展時，馮偉昌指出業界對政府推動增加本港科創人才相當歡迎，又指出以往本港在商界﹑科技界及大學之間較缺乏，認為除卻在人才培養上努力外，亦可以借助海外城市的經驗及人才來協助發展。可是他亦指出保險產品著重提升客戶的體驗，科研角度應從客戶需要角度出發，因此他期望政府可以從方向提供協助。

至於香港金融業發展前景，他指出金融業乃是香港最大產業，期望理財通開通後，保險通能夠落實；又指出公司一直以來均支持綠色金融發展，既支持落實環境﹑社會及公司治理（ESG），亦有參與可持基建投資，讓環境得以可持續發展。