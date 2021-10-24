馬雲現身西班牙　市場借勢炒一轉　阿里舊夢不須記？｜鄭昆侖

上週港股涉及4件比較上大的事情，分別是阿里巴巴（9988） 的靈魂人物馬雲在西班牙出現、中國第3季的GDP的增長略慢於預期、中國恒大（3333）出售物管資產的計劃告吹，以及中國當局出招擬打擊惡意煤炭炒賣活動。

北半球能源荒 令商品市場再次「貼地」?

毫無疑問，在姿態上當局做出要壓制煤價亦是理性的做法。原因之一是煤炭直接或間接地涉及居民在冬天的取暖能源供應，因此相關的政策從管治方面來看亦是有需要的。

只不過，這些政策的實際用途未必太大。事緣全球煤炭供應亦因為ESG (減少碳排放的綠色方向)而出現結構性減少。再者，今年北半球冬天有可能異常地凍(原因是聖嬰現象)亦會推動化石能源的需求。化石能源離不開石油以及煤炭等等不夠綠色但是十分可靠的能源類別。

我們可以這樣去想的。大約1年之前幾乎人人在談論大力發展太陽能以及風電等再新能源。然而，今時今日相信在北半球生活的人們所關注的應該是能源供應是否充足等等實際問題。

儘管不太環保，但是煤炭先生跟人類上了一課做人需要貼地的寶貴課堂。在談理想之前， 還是先要確保生存。

馬雲近日在西班牙出現，帶動阿里巴巴炒一轉。﹙資料圖片﹚

今天的阿里巴巴 還是2019年的阿里巴巴嗎？

曾經有人談論過一個類似的問題。一個人如果因為涉及意外而要接受手術換去一隻手、又或者是隻腳。完成手術之後這個人應該仍是同一個人吧。即使同一個人因為健康原因而換了整個心臟，我們亦可以假定這個人也是同一個人。如果有一個人做了整容手術而出現大幅的樣貌改變。雖然其他人未認得出這個人，但是整容之後的這個人在思想心態方面應該仍是同一個人。

只不過，即使是同一個人(或者我們可以用靈魂去進行定義)亦會隨著心情、文化、環境等因素而出現種種的變化。我們只能說這人的意識流不斷出現演化。從法理或俗世的角度去看，這仍是同一個人。

套用於股票市場，近期有傳媒報導阿里巴巴（9988）的靈魂人物馬雲近日在西班牙出現。市場內有人認為馬雲以及阿里巴巴與中國當局達成了一些共識，因此有人借勢炒賣一下。上週阿里巴巴亦從10月15日的161.8港元反彈至171.4港元的水平。

只不過，接受整改後的阿里巴巴是否等同2017-2019年幾乎不受監管的阿里巴巴，這個真是很難說。換句話說，投資者仍用2019年或之前的角度去看待2021年的阿里巴巴，未必太適合吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師

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