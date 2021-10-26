《路透》：恒大暫時避免違約對重振中國地產業債券銷售作用不大

分析人士稱，由於全球投資者關注陷入困境的中國恒大集團如何解決其債務問題，2022年初之前中國房地產公司恐怕難以再踏入離岸債券市場。



《路透》報道，儘管恒大於周四（21日）將原本在9月23日到期的8,350萬美元債券利息匯入花旗銀行受託人賬户，避免進入正式違約，但此舉無助於安撫緊張的房地產市場投資者。

反之，市場可能會繼續崩解，這可能會導致更多的資產出售，以及評級較低的公司爭相鎖定昂貴的私人資金籌集，以在明年為債務再融資並避免違約。

柏瑞投資的Arthur Lau表示：「我們可能需要等待明年第一季末的全年財報，因為投資者需要看到房地產開發商的財務狀況有多緊張。」

雖然恒大付款是一個利好，但該公司還有逾期票息1.95億美元，接下來的重要違約期限為10月29日和11月10日。然後，在11月1日和12月28日之間，還有3.4億美元的離岸債券票息到期。

Arthur Lau說，投資者將密切關注中國的房地產銷售，他預計資本市場最早也要到明年第一季才會重新敞開大門。「我們確實預計年底前會再有幾宗違約事件發生，所以開發商在這樣的背景下很難入市發債。」

10月22日的數據顯示，在房地產行業迅速降温之際，中國國有土地使用權出讓收入連續第二個月下降。

摩根大通稱，房地產行業佔中國整體債券存量的四分之一，佔中國高收益債券的一半以上。該行業在高收益債券中的佔比也是最高的，達到69%。

根據路孚特數據，中國大陸企業共有1,251期各幣種債券將在本季度到期，這些債券價值總計接近3,220億美元。

在未來12個月內，僅中國房地產行業就有價值283億美元的海外債到期。2021年底之前最大一筆到期債券是瑞安房地產附屬公司Shui On Development將於11月底到期的5億美元債券。

房地產開發商花樣年控股集團未能償還10月4日到期的2.06億美元債務，到12月中旬該公司還有價值近4.2億美元的債券到期。

投資人失去信心

基金經理們表示，投資人對於購買評級較低的中國房地產債券可能繼續持謹慎立場，一直到房地產銷售和按揭申請開始上升。

「由於利率更低，此前房地產公司在美元債市場上非常活躍，但未來的狀況將取決於國際投資人對這個行業的看法，」交銀國際首席中國策略師洪灝表示。「有一些高風險的投資者仍然感興趣，但中國房地產市場的動態已經改變。」

該行業的發債速度放緩已經很明顯，路孚特數據顯示，中國的房地產開發商在第三季度僅發行了價值27億美元的離岸債券，這是2017年底以來的最低季度金額。

「現在，任何中國房地產發行人要進入債券市場都非常具有挑戰性，」摩根大通Soo Chong Lim表示，並預計未來幾個月還會有更多違約發生。她希望先看到中央政府穩定融資條件和現貨市場的信號，之後才會謹慎地涉足短債。

據摩根大通計算，中國高收益市場年初至今的違約率為5.2%，房地產行業高收益市場違約率為6.7%，兩者均為記錄最高。

史密夫斐爾律師事務所的合夥人Alexander Aitken表示，房地產公司正面臨着投資者信心的喪失，這在短期內不太可能得到解決。

「對於擁有慣常投資者群體的高收益中國房地產發行者來說，這可能會很困難，因為債券收益率已經大幅上升，」他說道。「一個有趣的問題是，目前的情況是否僅限於房地產行業，還是開始更廣泛地蔓延到中國信貸市場。」