恒大「自救企劃」　保交樓兼轉型搞車路仍難行｜企業熱評

恒大（3333）再次召開「復工復產專題會」，主席許家印在會上宣布恒大化解風險自救的三大戰略決定，並十年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。可是，成功難度不低。恒大今日股價微跌0.7%，報2.67元，自9月20日低位2.06元反彈29.6%，恒大汽車（0708）升11.4%，報4元，自9月27日1.66元低位反彈1.4倍。雖然股價有所反彈，但不代表集團難關已過。

恒大再次召開「復工復產專題會」，主席許家印在會上宣布恒大化解風險自救的三大戰略決定，一是實現復工復產保交樓，二是實施現樓銷售、大幅降低房地產開發建設規模，三是十年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。他又透露，原則上恒大10年內不買地，但現在也不能賤賣土地，同時，未來將全面實施現樓銷售，房地產的銷售規模要從去年的7,000多億元（人民幣‧下同），10年內要壓降到每年2,000億左右，並在10年內完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。

同時，為顯決心，中國恒大集團在微信公眾號表示，恒大集團深圳公司在深圳、東莞、江門、汕尾、珠海和中山10多個項目的復工復產工作，正有序進行，恒大全力落實政府保交樓的要求，踐行企業社會責任和擔當。進度較快的幾個項目，已進入室內裝修階段，將陸續向業主交付，亦有部分項目在近期陸續封頂。

恒大再次召開「復工復產專題會」，主席許家印在會上宣布恒大化解風險自救的三大戰略決定。

減槓桿下 足夠資金和庫存存疑

內房過去數年一直以「貨如輪轉」式營運，透過資金高速回籠來達致快速增長，直至中央頒下「三道紅線」才改變這樣的高槓桿的經營模式。如今恒大打算降低銷售，去除現有庫存套現，並不再加槓桿，只銷售現樓，取而代之暫時避免了破產重組的局面。

去年底，恒大的總資產為2.3萬億元，總負債達1.95萬億元，有息負債為6,740億元，集團淨營運現金為1,100億元。到今年上半年，恒大的有息負債降至約5,717.8億元，其中一年內到期的負債為2,400.5億元，而現金卻由去年底的1,587億元減少至只有868億元，假設今年經營現金不變，資金缺口仍有432億元。

今年上半年恒大累計銷售回款3,211.9億元，按年增長2.9%，新開盤銷售項目65個，位於北京、廣州、深圳、天津、重慶、成都、武漢、昆明、貴陽、長沙、瀋陽、福州、烏魯木齊等城市，其中完全竣工及在建的在售項目累計達到1,236個。可是，9、10月合約銷售金額大跌，集團指9月份至10月20日，合約銷售金額僅得36.5億元，合約銷售面積40.5萬平方米。今年物業累計實現合約銷售金額4,423億元，合約銷售面積5,419.2萬平方米。在今年售樓情況受壓之下，回款能力比去年更差，相信資金缺口更大。

今年上半年恒大累計銷售回款3,211.9億元，按年增長2.9%，新開盤銷售項目65個，惟9、10月合約銷售金額大跌。（新华社）

從中長期看，在恒大不買地之下，僅餘的庫存是否足夠未來銷售及還款仍然存疑。上半年恒大總土地儲備項目778個，分布於中國233個城市，總規劃建築面積2.14億平方米，土地儲備原值為4,568億元。此外，集團還擁有舊改項目146個，其中大灣區131個（深圳62個 ），太原4個，石家莊2個， 唐山2個，其他城市7個。

此前，恒大早前未有償還幾單美元債的利息，據內媒指，就在債券利息寬限期行將結束之際，恒大終於兌付其中一筆。恒大於10月21日已把用於支付9月23日到期的8,350萬美元（約6.5億港元）債券利息，匯入受託人花旗銀行的賬戶，讓受託人在10月23日、即30日寬限到期前發放予債券持有人，暫時避過違約。如此看來，恒大目標「房地產的銷售規模要10年內要壓降到每年2,000億左右」，這或意味是中央只讓恒大保交樓、資金回籠僅夠還息、不可再借錢槓桿，而避免此時破產重組。

恒大汽車先後完成恒馳1、3、5、6、7試製車下線，但是因流動性的問題，導致部分相關項目停工。

恒大新能源汽車難以鬥贏同業

然而，恒大有意轉型至新能源汽車亦非易事。現時，新能源汽車市場為兵家必爭之地。9月份新能源狹義乘用車銷量33.3萬輛，按年增長202%，按月增長33.6%，累計銷量181.8萬輛，按年增長203.1%。

目前Tesla、比亞迪（1211）、吉利（0175）、蔚來、小鵬（9868）、理想（2015）均已在市場上立足，並已有一定的規模。其中，以銷量計，五菱、Tesla、比亞迪最為領先，至今仍未推出市面的恒大的恒馳汽車近乎要擁有「震撼市場」的技術才可吸引買家購買，甚至追上先行者的步伐。

恒大汽車此前公布14個車款，並公布先後完成恒馳1、3、5、6、7試製車下線，又順利完成冬季測試、夏季測試、高原測試。恒大汽車在天津、上海、廣州等地建設智能製造基地，目標到2025年實現年產銷超100萬輛，到2035年實現年產銷超500萬輛。

然而，上月底，因恒大汽車流動性的問題，在「恒大‧養生谷」及新能源汽車生活空間配套中，造成有延遲支付供應商和工程款情況，導致部分相關項目停工，爭取復工未獲得重大進展。現金流困難意味恒大汽車明年可能無法實現量產的目標。恒大汽車上半年虧損48億元，又表明如果短期內缺乏資金投入，可能不得不推遲汽車量產。

換角度看，如此大規模的車型建設上馬，需要大量資金生產和周轉，或是看上了的是汽車行業沒有「三道紅線」所限制，如此一來，那麼跟早前地產業務高速擴張的營運模式和手法有何不同？