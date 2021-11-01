Pirata Group進駐太古坊開4間餐廳　續以香港為重心

港人目前依然受限於各國的出入境限制而未能遠遊，餐飲集團Pirata Group卻視之為市場一大機遇，最新在太古坊開設The Sixteenth，匯聚4間獨具特色的餐廳，未來繼續以香港為發展重心，年底前至少會在港增設10間新餐廳。



Pirata Group將意大利及日本餐飲概念引入The Sixteenth，當中包括充滿艷麗色彩的意式餐館La Favorita，以「意大利夏日度假風」為概念的意大利餐廳Tempo Tempo ，而Honjokko 是由 Pirata Group 旗下現代日本料理餐廳 Honjo 演化，主打壽司，最後一間就是以音樂為靈感的手卷酒吧TMK Funk & Rolls。4間餐廳由10月26日起接受預訂。

集團透過不斷調整其餐飲服務，並在疫情期間開拓收入來源及增設新餐飲服務據點，截至今年第二季集團收入按年增44％。隨著The Sixteenth開幕，集團增聘多一倍員工，管理的食肆總面積增加28,000平方呎，而第三季度末的銷售額與去年相比亦增長75%。

Pirata Group 將意大利及日本餐飲概念引入 The Sixteenth，當中包括充滿艷麗色彩的意式餐館La Favorita。（黃文琪攝）

進駐太古坊連開4間餐廳

Pirata Group 集團共同創辦人兼行政總裁Manuel Palacio指出，當初開展 The Sixteenth 綜合性全天候餐飲項目全是偶然，最初是在鰂魚涌尋找一個約1,500平方呎的地舖，有一次來到太古坊視察，太古地產向他展示了一個比預期面積大10倍的地方。

因此Manuel Palacio團隊產生一個大膽的想法，就是開設一個由四間餐廳組合而成的餐飲據點，並同步開業。他解釋道，「香港人很少會為單一個原因而走到他們居住或工作以外的地區。但當有四間餐廳同步面世，這給予他們全新的聚腳點，讓賓客由早餐到午餐，甚至辦公時間的會議、戶外的日落歡樂時光、私人派對、特色美酒佳餚配對晚宴等，隨心所欲地享受一切。」

以音樂為靈感的手卷酒吧TMK Funk & Rolls。（黃文琪攝）

續以香港為重心

因應COVID-19疫情社交措施限制下，Pirata Group表示，定下不同策略以減低成本增長對業務的影響，包括增加餐廳客流量來控制固定成本，如增加以前不開放的用餐時段，延長午餐或晚餐時段、下午或深夜，並增設新的用餐時間以及舉行不同的推廣活動，確保最大限度地發揮所有可用的服務時間。

集團指，年底前至少會在港增設10間新餐廳，當中包括The Sixteenth；上海現時已增設兩間餐廳，未來希望拓展亞洲地區市場。而現時香港750萬人口的餐飲需求可達超過2,200萬份，因此首要考慮仍然是滿足香港市場，並在不同社區內發展。集團計劃通過其中一些概念項目進一步推廣至新興地區和新式大型發展項目。