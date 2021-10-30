啤酒股憧憬提價　拆解三大龍頭業務　潤啤可看高一線｜伍禮賢

港股多日於26000點爭持後，最終未能守穩。惟近日在大市回落之際，啤酒股卻逆市走高。在港股三大啤酒股華潤啤酒（0291）、青島啤酒（0168）、百威亞太（1876）股價向上的背後，市場憧憬行業產品具向上提價空間。而近日內地最大連鎖酒館海倫司（9869）宣布提升部分產品銷售，亦增加了市場對此預期。

配合中國內循環經濟 啤酒業或走高端路線

再詳細分析，啤酒股上半年業績總體表現不俗，本港上市三大啤酒股華潤啤酒、青島啤酒以及百威亞太不論在收入還是盈利方面均錄得顯著增長。而計及首三季度，百威亞太純利增長近七成；而青島啤酒亦按年增加超過兩成。

近期新華社發表文章《十問中國經濟》，當中提及未來消費仍是增強內循環的主要動力。預期未來在內地進一步加強內循環經濟，疊加行業集中度提高，以及消費升級等因素，啤酒行業龍頭企業的前景仍較看好。同時，從首三季啤酒股業績來看，受惠消費升級、高端產品銷售佔比增加，成為帶動啤酒板塊業績增長的重要動力。料未來啤酒股往高端路線發展仍為大勢所趨，這就不難理解市場對行業提價的憧憬。

（路透社）

潤啤品牌內地居首位

對於本港三大啤酒股而言，筆者對華潤啤酒更為看高一線。除了因為近期升勢在三大啤酒股中仍相對落後之外，其在基本面仍具以下吸引因素。

根據中國酒業協會資料，去年內地啤酒市場份額最大的三位分別為華潤啤酒、青島啤酒以及百威亞太旗下的百威英博，三者於內地的市佔率分別為31.9%、22.9%以及19.5%，三者亦明顯領先包括燕京、嘉士伯等其他品牌，因此作視作為內地啤酒品牌的第一梯隊，而華潤啤酒高居首位。

潤啤、青啤內地業務有延續性

由於華潤啤酒每半年公布一次業績數據，因此我們在此引用三大啤酒股的中期業績作出一次性比較。

上半年，華潤啤酒期內實現營收按年增長12.8%，股東應佔溢利按年增長106.4%；青島啤酒實現營收按年增長16.7%；股東淨利潤按年增長30.2%；至於百威亞太收入及股東利潤則分別錄得增長26.0%及1.7倍。僅從數據來看，似乎百威亞太表現最好，但其實不然。

我們知道，華潤啤酒、青島啤酒絕大部分收入來自內地市場，而百威亞太雖然亦以內地為主，惟相關業務的經營溢利佔比約只有75%-80%。去年作為受疫情影響最為嚴重的年份，由於內地疫情控制較為理想，因此內地業務佔比高的華潤啤酒、青島啤酒仍在延續增長，也就是說，去年上半年業績對於華潤啤酒、青島啤酒而言，仍屬於高基數，而今年業績在高基數之下取得的增長，含金量更高。

（張浩維攝）

潤啤業務擴展至白酒

再從毛利率來看，上半年百威亞太產品綜合毛利率取得最高的54.0%，其次為青島啤酒的44.4%，以及華潤啤酒的42.3%。這個數據可以反映出兩個方面，一為百威亞太的高端產品具有較高的市場認可度，其品牌效應亦使其產品在市場中具競爭優勢；二為現時啤酒行業朝向高端路線化之際，未來青島啤酒、華潤啤酒具較大的後發空間。

最後，華潤啤酒最近將其業務版圖跨進白酒業，相信對其未來毛利率的提升具進一步促進作用，更具成長衝擊性。綜合以上因素考慮，筆者會將考慮將華潤啤酒作為行業首選。

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*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份