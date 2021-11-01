投資推廣署調查﹕本港初創企業數目按年增12%至3755間

根據投資推廣署進行的「二○二一年初創企業統計調查」，雖然全球經濟受到疫情影響而挑戰重重，但香港的初創生態系統仍然蓬勃發展。今年的調查結果顯示，本地初創企業總數再創新高，達3,755間，較二○二○年增加12%，而受僱於初創企業的僱員數目亦較去年增加29%，反映初創企業為不同商業界別的求職市場帶來正面影響。

初創企業選擇在香港創業的主要原因為方便進入國際或區內市場（73%）、簡單稅制及低稅率（67%）、中國內地發展商機（61%），以及容易獲取資金（59%）。調查亦指香港初創企業僱員人數達13,804人，涵蓋多個商業界別，包括金融科技、電子商貿、供應鏈管理、物流科技和專業或顧問服務。招聘增長反映香港的就業市場前景樂觀。

投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，雖然全球環境動盪不安，但初創企業仍有大量締造商機的機會。隨着疫情下數碼化趨勢持續加速和擴展，香港的初創企業數目預料將繼續上升。在二○二二年，投資推廣署預計會有更多初創企業着重於環境、社會和企業管治及淨零排放，而房地產科技、社會創投和綠色科技亦會有強勁增長。

調查結果顯示，雖然66%的初創公司創辦人為香港本地人士，7%為回流香港人士，但28%為非本地人士。他們分別來自中國內地（20.5%）、美國（14.4%）、英國（11.1%）、法國（7.1%），以及印度（6.8%）等地。