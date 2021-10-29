大灣區｜投資推廣署：來港的公司比例增加　三分一來自內地

近年政府大力推廣大灣區，投資推廣署表示，最近3年的1至9月數據顯示，愈來愈大比例的受助公司表示，大灣區發展機遇，成為來港設立或擴充業務的原因，由兩年前的46%，升至今年的58.1%，當中三分一來自內地，業務主要包括財金事務，又或創新科技等。

疫情下，投資推廣署的受助公司有下跌趨勢，該署助理署長蔣學禮表示，疫情對有意來港的公司而言，確是最大困難。他續稱，以該署立場而言，如能盡快與國際通關，確對吸引外資有正面用途，但亦需配合整體形勢、疫情防控措施，該署會尊重及配合。



投資推廣署公布2019至2021年1至9月的數據，提到今年首9個月協助260間公司到香港設立或擴展業務，當中有151間，即58.1%，表示大灣區發展所帶來的機遇，是其中一個來港的原因。蔣學禮指，該比例有上升趨勢，2019年同期的404間受助公司中，只46%（186間）表示有相同原因，即兩年間，有關比率上升12.1個百份點。

視大灣區機遇為來港原因之一的受助公司中，今年有52間來自內地，即佔三份之一，是各地區之首；其次為美國，一共16間；第三則是英國，有15間。另外，31間的業務為「財經及金融事務及家族辦公室」，佔最多數；其次為創新及科技，有25間；之後為金融科技，共19間。

內地公司到港可走出國際、融資、上市

蔣學禮表示，香港有簡單稅制、自由經濟、普通法制度和獨立的司法機構，成為外地公司進入大灣區的最佳門戶。他續稱，對內地公司而言，如本身只打算到大灣區經商，確實毋須經過香港，但進入香港後，有助走出國際、融資、上市，而且稅率亦較內地低。

如以全年的受助公司計算，投資推廣署於去年協助的公司數量，確有所下跌，由2019年的487間，下跌至317間，減幅約35%。蔣學禮表示，疫情確實有影響，亦是外商來港的最大困難，一般業務往來都受到限制，確實對新來港公司有更大挑戰。

蔣學禮（左）表示，從投資推廣署的立場，如能盡快與國際通關，對吸引外資確有正面用途，但亦要配合整體形勢、疫情控制等。（黃偉倫攝）（黃偉倫攝）

港府：未見撤資 只是正常進出

現時與國際通關仍然遙遙無期，之前亦有外國商會批評，與港府商談防疫措施時，猶如「talking to wall」。蔣學禮表示，從投資推廣署的立場，如能盡快與國際通關，對吸引外資確有正面用途，但亦要配合整體形勢、疫情控制等，會尊重及配合港府先與內地通關的政策。他表示，會透過網上活動與外商溝通，強調未有影響外資信心，大灣區確有吸引力，而且未見撤資，只是出現正常進出。

投資推廣署協助的公司中，來自內地的佔最高比重。問到政府進一步收緊檢疫措施，會否令內地公司佔比再提升，蔣學禮表示，目前難以佔算，需要再觀察，但整體而言，受助公司來自不同國家及地區。