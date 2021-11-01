內房｜當代置業遭債權人要求提早還債　另宣布取消派中期息

正面臨財政壓力的當代置業（1109）發公告，表示遭到一名境外債權人要求提供償還本金及利息合共2,360萬美元。同時為保留現金資源，會撤銷原來派發中期息建議。

公司發出公告，指出由於2021年到期票據有關款項未獲支付，已導致公司須加快償還若干其他現有重大融資安排款項，包括但不限於在港交所（0388）上市﹑於2023年到期的9.8厘綠色優先票據，債權人有權根據融資安排條款要求獲支付債務及/或採取行動。

公司指出，就上述2023年到期票據，尚有3.21億美元本金額仍未償還，且未接獲任何2023年到期票據持有人通知，須加快償還行動。

公司又指出，近期已表接獲一名境外債權人通知，因相關款項未獲支付而要求提早償還一筆債務連利息，合共2,360萬美元，並宣告與此相關的若干相關擔條安排可強制執行。目前正與債權心商討豁免加快償還及強制執行行動。

將聘請財務顧問協助制定整體規劃

公司指出董事會及管理層目前正確認還款責任，及有關貸權人可能要求償還其他融資安排總金額，並將適時向市場作更新。

公司表示預計近期聘請獨立財務顧問，以協助制定顧及境內外利益相關者利益整體規劃，已選定若干候選人，會在短期內確定聘請財務顧問。

公司亦指出鑒於面臨預期之外的流動性問題，為保留現金資源用於營運及更好地管理營運資，決定撤銷派發中期息。該公司在今年8月16日的董事會會議，宣派每股4.81仙中期息，合共1.344億元，原定於本周五（5日）或之前派發予股東。該公司自今年10月21日停牌，會繼續停牌。