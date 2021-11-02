內房｜合生首10個月物業銷售額按年增逾42%　景瑞上月銷售額跌74%

多間內房股相繼公布上月銷售數據，其中合生創展（0754）上月銷售額為總合同61.36億元（人民幣‧下同），按年增加76.78%。
公司又指出今年首10個月合約銷售額為363.36億元，按年升42.6%，其中物業合約銷售額為346.04億元，增加42%，物業銷售面積為95.19萬平方米，每平米方售價為3.63萬元；裝修合約銷售額為17.32億元，增加53.8%。
不過有多間內房上月銷售額倒退，融信中國（3301）上月總合約銷售額為131.67億元，按年跌10.5%，合約銷售面積為43.63萬平方米，每平方米售價為3.02萬元。今年首10個月合約銷售額為1,355.33億元，按年增18.03%；合約銷售面積為633.92萬平方米，每平方米售價為2.14萬元。
景瑞控股（1862）10月合約簽約銷售額為8.31億元，按年跌74.37%，合約銷售面積為4.74萬平方米，減少70.43%，合同銷售均價為1.75萬元。今年首10個月累計簽約銷售額為251.59億元，按年增33.26%；合約銷售面積為133.02萬平方米，升幅為54.27%，合同銷售均價為1.89萬元。
金地商置（0535）公布上月銷售額為55.57元，按年跌29.69%，合約銷售面積為35.07萬平方米，銷售均價為1.58萬元。該公司今年首10個月銷售額為641.86億元，按年升5.85%；累計銷售總面積為311.31萬平方米。