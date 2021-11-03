陳德霖：明年中推出「易信連」及圓幣錢包　數據庫會駐紮在港

金管局前總裁兼圓幣錢包科技公司主席陳德霖今日在「金融科技周論壇」上表示將透過新成立的子公司，最快於明年中推出「e-KYC」服務「易信連」（ezLink），現時擬與包括虛擬銀行在內等幾間銀行合作。

「易信連」系統是在客戶同意基礎下收集、認證及儲存開戶資訊並可進一步提供數據分析，而海外公司及其股東結構的資料亦能查察，協助銀行評估及批核信貸。而陳德霖指，認識你的客戶過程中，認證是最花時間及困難的地方。但只要經客戶允許，透過「易信通」的區塊鏈技術，便能讓同一客戶共享「易信連」先前所儲存的訊息，方便在其他銀行申請開戶。

中小企的痛點是開立及管理銀行賬戶

他於論壇上表示在創立圓幣錢包最困難的地方，亦是中小企的痛點，是他們要有效率地開立以及管理銀行賬戶是一件很難的事，而對銀行來說亦是需要一定成本。因此他希望發展「易信連」系統，以快速搜集和核實中小企客戶資料，未來數據庫亦會駐紮在港，以配合監管及保障私隱。

陳德霖又表示，圓幣錢包主要針對B2B市場，現正向金管局申請電子儲值支付工具（SVF）牌照，目標於明年中推出。

他表示創立公司最具挑戰性之處是尋找合適的人才，幸好香港是個非常開放的社會，擁有來自不同地方、擁有不同才能的人士。他亦歡迎任何人加入公司，不論是來自香港或是内地，而現時公司有逾40名員工，他指正在擴展團隊中。