長和附屬CKHGT首3季收益74.29億歐元　按年跌2%

長和（0001）附屬CKHGT公布截至9月底首3季業務數據，收益為74.29億元（歐元‧下同），按年跌2%；毛利為51.9億元，按年跌4%。

單計今年第3季，期內收益為25.28億元，按季增4%，毛利為17.66億元，增幅為3%；收益及毛利按年則分別下跌1%及3%。

公司又指出在英國業務在今年首3季收益為17.9億元，按年增加4%，毛利為10.77億元，ARPU淨額為12.89英鎊，活躍客戶人數為962.1萬戶。期內資本開支為4.98億元，增加26%，用於牌照費用為2.8億元。

單計第3季，英國業務收益為6.14億元，分別按年及按年增加2%及3%，毛利為3.58億元。

意大利業務方面，首3季收益為31.55億元，減少10%，毛利為24.02億元，跌9%，ARPU為10.89元，跌1%，活躍客戶人數為1,920.1萬戶。期內資本開支7.7億元，按年升42%。

單計第3季，收益按年跌10%，按季增加3%，毛利為8.22億元，按年跌10%，按季升4%。