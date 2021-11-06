美股收市｜指數創新高　研新冠藥輝瑞升一成　旅遊股造好

10月美國就業數據亮麗，周五道指重拾升勢，漲逾200點，重上歷史高位。標普500及納斯達克指數則連續第6個交易日破頂。輝瑞（PFE）宣佈研發新冠特效藥收漲10.8%，憧憬「解藥」，一眾旅遊概念股造好。



道指收市升203.7點，報36327.95點。納指收漲31.28點或0.2%，報15971.59點；標普500上漲 0.37%至4697點，同樣破頂。

輝瑞宣佈研發新冠特效藥，收漲10.8%，其他抗疫股多下挫，疫苗股Moderna(MRNA)收跌16.65%，是連續第二天同樣大幅度的滑鐵盧；已經推出新冠口服藥的默沙東（MRK)跌9.86%。標普成分股周五墊底的全是醫藥股。

憧憬「解藥」，營運大量美國娛樂場所的理想國演藝（LYV）大升15%。旅遊概念股造好，Expedia(EXPE)升15.6%，Airbnb（ABNB）收漲12.98%，達美航空（DAL）收漲8%，多隻郵輪股也有超過8%的升幅。Booking集團（BKNG）升7.46%，中概旅游平台攜程（TCOM）也升5.6%。

其他熱門中概股則多走低。再鼎醫藥大跌13.8%，阿里巴巴、拼多多、京東等皆跌逾3%。

美國勞工部周五表示，美國10月非農就業職位增加53.1萬，高於預期的45萬，創7月以來最大增幅。10月失業率4.6%也低於預期，進一步提振市場情緒。